Robaron y uno de los ladrones perdió la billetera y el celular

Un hombre fue asaltado por "motochorros" en una vivienda de la localidad bonaerense de Monte Grande tras una salidera bancaria. Le robaron 140.000 pesos y luego lo amenazaron a través de un teléfono celular que se le cayó a uno de los delincuentes antes de escapar, informaron ayer fuentes policiales y la propia víctima.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30 del martes último, cuando un comerciante había ido a depositar a la sucursal del Banco Galicia un dinero correspondiente a la venta de su comercio.

El hombre, de 40 años, identificado como Juan Carlos, estaba haciendo la fila en la entidad en momentos que un supuesto cliente ingresó con una mochila, tras lo cual este le preguntó si ahí era para realizar depósitos y se quedó detrás suyo.

"Había un problema con los cajeros porque no andaban, hice un depósito chico y el resto no pude, por lo que me volví a mi casa en mi camioneta Chevrolet", contó a la prensa la víctima.

Según las fuentes, Juan Carlos depositó 50.000 pesos y se retiró con casi 140.000 a su vivienda, situada a unas diez cuadras del banco.

Al llegar a su casa el hombre tocó bocina para que le abrieran el portón y tras ingresar con el auto aparecieron cuatro delincuentes en dos motos.

"Cerré y escuché que frenaron dos motos y empezaron a patear el portón desaforadamente hasta que lograron entrar, le dije a mi mujer que se encierre y llamé al 911", relató Juan Carlos, quien añadió: "Corrí hacia el fondo, donde está la piscina, y me agarraron".

En esa situación a uno de los delincuentes se le cayó su celular y su billetera, por lo que huyó en las motos junto a sus tres cómplices. "Durante ese día me llamaron a ese teléfono y me dieron datos precisos de que iban a venir a buscarme si hacía algo", aseguró el comerciante, a quien le habían preguntado "¿Quien sos vos?", y él respondió: "El que le acabás de robar recién".