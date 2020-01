Así será el camino de Juventud y Gimnasia en el Regional

El Consejo Federal marcó la ruta de lo que será la nueva y exigente travesía en el Regional Federal Amateur 2020. Y llegó, finalmente el día más esperado por los clubes salteños: el CF oficializó el fixture y el nuevo reglamento del torneo de ascenso.

Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, dos de las instituciones más grandes y con historia de la provincia, conocieron la primera parte del camino que tendrán que recorrer en su afán de regresar al Federal A.

El santo de Adrián Cuadrado, el gran candidato de la Zona 4, debutará de visitante frente a Atlético Peñarol, un rival tuvo un buen desempeño en el torneo Anual y que promete darle pelea a cualquiera.

Por el mismo grupo, Deportivo La Merced, que tiene a Martín Martos como técnico y un plantel de experiencia, recibirá a Libertad de San Carlos.

Gimnasia y Tiro, el otro favorito a luchar por el ascenso, estará en la Zona 5 y su primer paso lo dará frente a Villa San Antonio, en el Gigante del Norte.

En tanto, Juventud Unida de Trancas (de Tucumán), como representante de la Liga de Rosario de la Frontera, chocará con Redes de la Patria.

En la Zona 3, Deportivo Tabacal y Unión Madereros, dos clubes salteños, se enfrentarán en la primera fecha, mientras que Monterrico San Vicente se las verá con Alberdi (ambos de Jujuy).

Por último, en la Zona 6, Deportivo YPF de Joaquín V. González tendrá como oponente a Río Dorado de Apolinario Saravia y Deportivo El Galpón hará lo propio con Deportivo Michel, de Metán.

Cabe destacar que la licencia que obtuvo Atlético Concepción benefició de cierta manera a Michel, ya que principio compartía zona con los tucumano.

El Consejo Federal no solo dio a conocer el fixture sino también la forma de disputa.

La región norte está conformada por 7 zonas, 5 de cuatro equipos cada una y 2 de tres.

Jugarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta y clasificarán a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar, y los dos mejores terceros de las zonas integradas por cuatro equipos. Con los 16 clasificados se armarán 4 grupos de cuatro, del cual solo clasificarán a la ronda final el primero de cada uno. Y en este cuadrangular final, el primero y segundo definirán el único ascenso de la zona en un solo play offs.



El fixture de los equipos salteños:



ZONA 3 (Tabacal, Madereros, Monterrico y Alberdi)

1ra. fecha - 02/02

Monterrico vs. Alberdi

Tabacal .vs Madereros

2da. fecha - 09/02

Madereros vs. Monterrico

Alberdi vs. Tabacal

3ra. fecha - 16/02

Monterrico vs. Tabacal

Madereros vs. Alberdi

4ta. fecha - 23/02

Alberdi vs. Monterrico

Madereros vs. Tabacal

5ta. fecha - 01/03

Monterrico vs. Madereros

Tabacal vs. Alberdi

6ta. fecha - 08/03

Tabacal vs. Monterrico

Alberdi vs. Madereros

ZONA 4 (Juventud, La Merced, Peñarol y Libertad)



1ra. fecha - 02/02

Peñarol vs. Juventud

La Merced vs. Libertad

2da. fecha - 09/02

Libertad vs. Peñarol

Juventud vs. La Merced

3ra. fecha - 16/02

Peñarol vs. La Merced

Libertad vs. Juventud

4ta. fecha - 23/02

Juventud vs. Peñarol

Libertad vs. La Merced

5ta. fecha - 01/03

Peñarol vs. Libertad

La Merced vs. Juventud

6ta. fecha - 08/03

La Merced vs. Peñarol

Juventud vs. Libertad



ZONA 5 (Gimnasia, San Antonio, Juventud de Trancas y Libertad)

1ra. fecha - 02/02

Gimnasia vs. San Antonio

Juventud (T) vs. Redes

2da. fecha - 09/02

Redes vs. Gimnasia

S. Antonio vs. Juventud (T)



3ra. fecha - 16/02

Gimnasia vs. Juventud (T)

Redes vs. San Antonio

4ta. fecha - 23/02

San Antonio vs. Gimnasia

Redes vs. Juventud (T)

5ta. fecha - 01/03

Gimnasia vs. Redes

Juventud (T) vs. S. Antonio

6ta. fecha - 08/03

Juventud (T) vs. Gimnasia

San Antonio vs. Redes

Zona 6 (Río Dorado, YPF, El Galpón y Michel)



1ra. fecha - 02/02

Dep. YPF vs. Río Dorado

El Galpón vs. Dep. Michel

2da. fecha - 09/02

Dep. Michel vs. Dep. YPF

Río Dorado vs. El Galpón

3ra. fecha - 16/02

Dep. YPF vs. El Galpón

Dep. Michel vs. Río Dorado

4ta. fecha - 23/02

Río Dorado vs. Dep. YPF

Dep. Michel vs. El Galpón

5ta. fecha - 01/03

Dep. YPF vs. Dep. Michel

El Galpón vs. Río Dorado

6ta. fecha - 08/03

El Galpón vs. Dep. YPF

Río Dorado vs. Dep. Michel