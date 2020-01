Se disparan los casos de salmonella en el inicio de 2020

Crece la preocupación por los salteños afectados por la bacteria salmonella. En los primeros diez días del 2020 se confirmaron 51 casos, de acuerdo con información oficial que se difundió ayer. Es notable el crecimiento, ya que el promedio quedó en cinco por día. Entre septiembre y diciembre de 2019 la media fue de dos casos por jornada.

La situación es más crítica, ya que según lo hace notar el pediatra infectólogo Antonio Salgado, aunque esa afección es de notificación obligatoria, el sector privado no reporta a todos los pacientes. Agregó que el brote del 2019 superó al 2018 y la tendencia sigue.

La salmonelosis es una enfermedad diarreica causada por la bacteria salmonella, de la familia de Enterobacteriaceae. La infección se da cuando las personas entran en contacto con las heces de animales o humanos infectados.

De los 51 casos confirmados, 39 son de capital. Además, según el informe de Epidemiología de la Provincia, hay otros 14 probables en estudio y 10 sospechosos.

Desde el Hospital de Milagro confirmaron que tuvieron cinco casos. Los pacientes fueron hospitalizados y presentaron evolución favorable con el tratamiento médico.

Ayer hubo una reunión entre autoridades sanitarias de la Provincia y funcionarios de la Municipalidad para prevenir más cuadros. En la ciudad, por cierto, se creó esta semana un comité de emergencia en materia alimentaria.

Se intensificarán los controles en la calidad de los productos que se comercializan en locales de comidas y en la vía pública. Está prevista, además, una campaña de concientización.

El gerente general del Hospital Del Milagro, Juan José Esteban, puso énfasis en la necesidad de adoptar medidas de control efectivo.

Mónica Torfe, subsecretaria de Salud y Ambiente Humano de la Municipalidad, sostuvo que esas acciones se realizarán y que el lunes arrancarán con la capacitación del cuerpo de inspectores por parte de profesionales universitarios

"Es fundamental trabajar articuladamente para evitar males mayores ", opinó el gerente del hospital.

Torfe, por su parte, remarcó que por la crisis hay más gente abocada a la venta callejera de alimentos, pero que no cumplen con los requisitos establecidos por ordenanzas.

"Hay personas que venden sandwichs de milanesas y no se higienizan las manos, tienen un puesto fijo pero no cuentan con tanques de agua y desagüe. Tampoco tienen acceso a la red de energía y no pueden refrigerar los alimentos. "No cumplen, en sí, con las exigencias para la habilitación de un local que venden alimentos", afirmó Torfe.

Asimismo, comentó la iniciativa de sumar luego a esta tarea a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta.

Las autoridades de Salud Pública destacaron que el principal síntoma que se debe tener en cuenta es el estado febril del paciente, si dura más de cuatro días. También se pueden presentar problemas gastrointestinales, vómitos o mareos, por lo cual se recomienda concurrir a la consulta médica de manera inmediata y sin automedicarse.

Cómo es el proceso en el organismo

El médico Salgado detalla las características de la patología.

Antonio Salgado

El pediatra infectólogo Antonio Salgado explicó que el género salmonella comprende dos especies: salmonella enterica y salmonella bongori.

Las infecciones por salmonella comienzan con la ingestión de las bacterias presentes en alimentos y/o en agua contaminada por la bacteria, agregó. Precisó que en Salta circula el tipo paratyphi B.

El camino

En una nota con El Tribuno, el profesional explicó que “en lo concerniente a la patogenia de las infecciones por salmonella, la bacteria debe ser capaz de vencer primeramente una serie de factores antimicrobianos presentes en la luz intestinal, como las sales biliares y la inmunoglobulina Ig A secretora. Las salmonellas, detalló el pediatra infectólogo, inician un proceso de invasión del epitelio intestinal. “Eso se conoce como endocitosis”, dijo.

“La salmonella circulante en nuestro medio es sensible a numerosos antibióticos”, aseveró.

Cualquier caso sospechoso debe ser estudiado con hemocultivos. Es el único examen que confirma el diagnóstico.

Inmunizan contra la fiebre amarilla

Es para personas de hasta 59 años que viajen a zonas de riesgo.

El Ministerio de Salud Pública recordó los lugares, días y horarios en que se puede recibir la vacuna contra la fiebre amarilla, que deberán colocarse las personas que viajen a zonas de riesgo o a países que la exijan como requisito para el ingreso.

Deben colocarse la vacuna, personas de 1 a 59 años que no cuenten con ninguna dosis y que viajen a zonas de riesgo, o si el país de destino exige estar vacunado para permitir el ingreso.

La dosis debe aplicarse por lo menos 15 días antes del viaje. Se recomienda concurrir al vacunatorio con carné de vacunas, en el caso de poseerlo.

A los mayores de 60 años que no hayan recibido anteriormente la vacuna se recomienda no viajar a destinos donde haya transmisión activa de la enfermedad, ya que la vacuna está contraindicada para personas de más de 60 años.

En el caso de que el viaje sea impostergable, se deberá consultar con un médico para que evalúe la conveniencia de vacunarse. La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada para embarazadas, madres que amamantan a menores de un año, personas con hipersensibilidad al huevo o proteínas de pollo, pacientes inmunosuprimidos por VIH, cáncer, enfermedad del timo, miastenia gravis. También hay contraindicación para personas trasplantadas y bajo terapia inmunosupresora, como corticoides y quimioterapia, o bajo radioterapia.