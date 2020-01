Russo, ácido e irónico sobre la reanudación de la Superliga

“¿Me dan dos meses más? No hay que quejarse, hay que planificar”, expresó el entrenador de Boca sobre la polémica de estos días en torno al fútbol de Primera.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, bromeó acerca de la reanudación de la Superliga al preguntar con una alta carga de ironía si le dan “dos meses más”, a la vez que señaló que “no se pueden pedir plazos”, y dijo que en lugar de quejarse tiene que “planificar”.

“Además, no es solo el inicio, sino todo lo que viene, pero en vez de quejarme, hay que planificar. Hay que hacerlo y cumplir”, se despachó el DT.

En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino y al hablar del pedido de retrasar el torneo argentino, el flamante técnico xeneize expresó: “Con el tema del campeonato hablamos con los dirigentes, saben cuál es mi posición y entiendo la posición de Boca. Son calendarios apretados. La Copa es más larga, pero se agregaron más fechas al torneo local. Ahora es otro tipo de torneo, de siete fechas. El parate te corta, el arranque depende de cada uno y mantener los niveles cuesta. El que venía con envión lo corta y el que venía bajo, puede recuperar”, analizó el estratega del xeneize.

Con relación a la llegada de refuerzos, comentó: “Con el tema del mercado de pases estamos trabajando. No es fácil por un montón de situaciones, pero estamos trabajando a full con todo lo que necesitamos para mejorar este plantel. Estoy día a día y permanente”.

Con relación a la llegada de Pol Fernández, consideró que “mientras no esté cerrado no puedo decir nada”, para luego expresarse sobre el peruano Paolo Guerrero: “No he descartado nada porque tenemos el libro de pases abierto, todo puede suceder”.

Luego, indicó: “Con todos, incluso con (Carlos) Tevez, hablamos de lo futbolístico, que es lo que más nos interesa e intentamos sacar lo mejor de cada uno. Más allá de conocerlos futbolísticamente, se los va conociendo a nivel personal. Hablo mucho con todos, nos vamos metiendo de lleno en lo que es Boca y lo que buscamos a corto plazo”.

También opinó de la ida de De Rossi: “Con Daniele fuimos muy claros, queríamos que se quede, tanto los dirigentes como yo, pero el ser humano está antes. Lo despedimos y le deseamos lo mejor”.

López no se quiso meter

El defensor de Boca Lisandro López evitó opinar acerca de la posible postergación de la Superliga al señalar que no le “corresponde hablar sobre la demora del campeonato”, y sí se refirió al cuerpo técnico encabezado por Russo.

“Nos encontramos con un buen técnico y un buen cuerpo técnico que trabajan muy bien. Todavía no trabajamos mucho en fútbol, pero el objetivo de él es el mismo que el nuestro. Los objetivos son claros, sabemos que tenemos que trabajar duro para mejorar las cosas malas que hicimos el torneo pasado y sabemos que estamos un poco en deuda en lo futbolístico”, dijo.

Y agregó: “Siempre es importante cuando se mantienen jugadores en el plantel. La base nos conocemos y eso nos da ventaja. De refuerzos no me toca hablar, pero cada jugador será bienvenido y lo vamos a adaptar lo más rápido posible al ‘Mundo Boca’”.

“Nosotros pensamos en nosotros. Con la clase de jugadores que hay en Boca, si estamos bien podemos llegar a cumplir todos los objetivos que tenemos. Depende de nosotros, tenemos que hacer las cosas bien y no hay margen de error”, culminó el zaguero boquense.



Wanchope, la primera baja

El delantero Ramón “Wanchope” Ábila sufrió ayer un esguince de tobillo izquierdo durante el entrenamiento que realizó el plantel de Boca en el predio de Ezeiza.

“Esguince de tobillo izquierdo. Dolor sobre ligamento talofibular anterior. Se indica tratamiento médico y kinésico”, indicó el parte médico que dio a conocer el Departamento Médico de Boca sobre el futbolista cordobés, que despertó la preocupación en el ensayo matutino. La recuperación le demandará entre 2 y 3 semanas.