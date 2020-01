Ameal insiste en retrasar el reinicio de la Superliga

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, insistió con postergar la reanudación del campeonato argentino, prevista para el último fin de semana de enero, y apuntó contra la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), al asegurar que su club está “en contra del doble comando”.

El dirigente xeneize no confirmó si asistirá a la reunión de clubes prevista el miércoles próximo para definir la vuelta del torneo local, pero reafirmó su postura de demorarla una semana y fue más allá cuando reclamó que la organización de los campeonato retorne al ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Todavía no sabemos si vamos a ir a la reunión del miércoles, pero nosotros estamos a favor de lo que plantea AFA. Estamos en contra del doble comando, ese es el camino”, aseguró Ameal después de la presentación de la nueva camiseta Adidas.

“Tenemos que organizar los campeonatos, tenemos que organizar todo -redobló-. Estamos a favor de que se suspenda la fecha y esperemos que se tome esa decisión, que es la más lógica y adecuada a estos momentos”.

Boca, San Lorenzo y otros clubes de la Primera División plantearon que la Superliga no se reanude el fin de semana que comienza el 24 de enero para reducir el perjuicio que le genera a distintos equipos la convocatoria de los jugadores al seleccionado sub-23 que disputará el Preolímpico en Colombia, del 18 de enero al 9 de febrero.

Por el otro lado, solo River Plate manifestó su intención de respetar lo acordado en cuanto al calendario del fútbol oficial, que en rigor comenzará el domingo 19 de enero con el clásico que los millonarios jugarán ante Independiente en Avellaneda, pendiente de la 14ta. fecha.

Por otra parte, Ameal le reclamó a su antecesor en el cargo, Daniel Angelici, que renuncie al puesto de representante de Boca en AFA, que todavía ostenta pese a su mandato vencido.