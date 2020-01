Simeone va por el octavo título con el Atlético de Madrid

Diego Simeone buscará hoy el octavo título de su ciclo al frente de Atlético de Madrid, cuando dispute el derbi ante Real Madrid, en la final de la novedosa Supercopa de España, que por primera vez se disputa en Arabia Saudita.

La definición de este título, que desde 1982 hasta el año pasado tuvo el formato de eliminatoria entre el campeón de Liga y de la Copa del Rey, será hoy, desde las 15 de Argentina, en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Jeddah, situada a orillas el Mar Rojo.

Curiosamente será también la primera vez que la Supercopa la levante un equipo que no ostente ninguno de esos galardones, puesto que tanto Real como Atlético accedieron a Medio Oriente como segundo y tercero de La Liga 2018/19.

Los clubes de la capital española cuentan con un único antecedente de definición en esta competencia y fue favorable al colchonero, que se impuso con un marcador global de 2 a 1 en agosto de 2014. Esa fue una de las siete conquistas del Cholo Simeone en Atlético de Madrid desde su llegada a fines de 2011. Las restantes: Copa del Rey 2013, Liga 2014, Liga de Europa 2012 y 2018 y Supercopa de Europa en esos mismos años.

Real Madrid es un rival sensible para el orgullo del argentino, porque le provocó las dos máximas frustraciones de su estadía en Atlético, cuando le ganó las finales de la Liga de Campeones de Europa 2014 y 2016.

“Creo en mis jugadores siempre y busco potenciar al club que ha hecho un gran trabajo desde entonces. Desde poder entrar en la Champions, que era dificilísimo entonces y que ahora es una un obligación. Veo que tenemos energía y eso me motiva cada día”, expresó el DT.