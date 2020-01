Maza: “Contra Juventud se podrá vislumbrar un equipo”

Gimnasia y Tiro tuvo un punto de partida positivo, pensando en el inicio del Regional Amateur. El equipo de Sergio Maza salió bien parado de un exigente primer amistoso de pretemporada, al igualar con Central Norte, un rival de otra categoría, sin goles, en el Gigante del Norte.

El técnico de albo, por diferentes motivos, no agrupó lo mejor que tiene a disposición; es decir, optó por poner en cancha a dos equipos mixturados.

Aún así, la propuesta de Maza logró buenos resultados, complicó al cuervo de Ezequiel Medrán y generó las situaciones más claras de peligro.

“Armé dos equipos que son lo que vengo trabajando en las prácticas, los voy mezclando; obviamente después lo iré definiendo. Mi idea es no marcar nada de entrada para que todos se sientan competitivos. De todas formas, a la hora de definir el equipo, tienen que ser todos competitivos”, explicó el Gringo Maza al finalizar el amistoso, en diálogo con El Tribuno.

Si bien está claro que se puede mejorar y todavía queda mucho por trabajar, Gimnasia no desentonó y cumplió.

“Fue parejo, los dos equipos le metimos mucha intensidad al partido. Fue nuestra primera práctica de fútbol formal con un rival de otra categoría”, rescató el DT albiceleste y agregó: “La verdad que lo vi bien, intentaron llevar adelante la idea que les fui transmitiendo en estos días. Obviamente, hay que buscar regularidad en la idea y sostenerla en el partido, pero eso se dará con el correr de los partidos”, opinó el DT millonario.

Sergio Maza no pudo contar con algunas de sus principales figuras que llegaron como refuerzos al club de calle Vicente López: Juan Pablo Cárdenas (problemas en la muñeca), Marcos Navarro (una dolencia en una de sus rodillas) e Ivo Chaves (sobrecarga) tuvieron que ver el partido desde afuera.

Gimnasia y Tiro superó su primera prueba, pero el próximo viernes tendrá otro que le demandará una mayor exigencia: enfrentará a Juventud Antoniana, otro equipo que se prepara para el Regional 2020.

“Contra Juventud se podrá vislumbrar un equipo, eso ya es algo más formal para la gente. Es un partido amistoso que no te determina nada, pero estamos capacitados para hacer un buen papel y vamos a poner lo mejor”, dijo con decisión.

Luego, Sergio Maza se refirió al cambio que hizo en Consejo Federal en el reglamento: “En un play off te levantás mal un partido y quedás afuera, hay que buscarle el lado positivo, es un torneo duro y nos estamos preparando para eso”, consideró entrenador millonario.

Gimnasia y Tiro, un club con historia, es uno de los candidatos a luchar el ascenso, una “mochila” que podría se pesada para cualquiera. “Si estamos acá nos tenemos que hacer cargo de lo que nos toca, si estamos en un club grande nos tenemos que hacer cargo ¿Por qué le vamos a esquivar al bulto?”, remarcó Maza y concluyó: “No sé si somos candidatos. Sí seremos un equipo competitivo. Si mejoramos y tenemos regularidad vamos a llegar hasta el último”, presagió.