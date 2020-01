“Fue un error imperdonable”, dijo el presidente iraní luego de admitir que un misil derribó el avión ucraniano

El gobierno de Irán admitió durante la madrugada de hoy que misiles disparados por un “error humano” provocaron la catástrofe del avión de Ukraine International Airlines que causó la muerte de 176 personas el miércoles, un anuncio que confirma la hipótesis avanzada por varios países como Canadá o el Reino Unido.

En un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias Irna, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas reconoció que la aeronave ucraniana fue confundida con un “avión hostil” y fue “atacado”, en momentos en que “las amenazas enemigas” se encontraban “al más alto nivel”.

La aeronave se estrelló el miércoles minutos después de despegar, en una noche en la que Irán estaba lanzando misiles contra bases militares iraquíes utilizadas por tropas estadounidenses, en respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani, días antes, en un ataque estadounidense en Bagdad.

