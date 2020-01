Daniel Arroyo: “El agua contaminada genera problemas de malnutrición”

La de ayer fue una jornada larga y triste para el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, ya que le tocó ver con sus propios ojos la cruda realidad del norte salteño, que indicó ya conocía de antes, pero esta vez tuvo que darle las condolencias a una de las familias wichis que perdió a su pequeño hijo como consecuencia de la desnutrición.

Arroyo junto con el gobernador Gustavo Sáenz y varios funcionarios provinciales y nacionales llegaron por la tarde hasta el paraje La Puntana, en Santa Victoria Este, luego por la noche firmaron un convenio para la entrega de 65 mil tarjetas alimentarias en Salta a partir de febrero y, finalmente, realizaron una rueda de prensa.

El funcionario nacional brindó unos minutos a El Tribuno y ahondó en el trabajo que se realizará.

Se acaba de firmar en Salta un convenio para la entrega de las tarjetas alimentarias, pero debido a las condiciones relevadas, ¿no sería necesario ampliar la ayuda?

Primero, transmitir las condolencias a las familias de los chicos que fallecieron, a la comunidad, a todos los que permanentemente están trabajando. Nosotros hoy fuimos a Santa Victoria Este a hacer una recorrida junto con el gobernador. El problema básico es el agua y el agua en malas condiciones genera diarrea, malnutrición, problemas de salud que terminan generando después un problema de nutrición en los chicos. El compromiso es poder colaborar en lo inmediato, ya, resolviendo el problema del agua, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vamos a traer agua embotellada y módulos alimentarios específicos. La tarjeta alimentaria son 65 mil en la provincia de Salta, de 4 mil y 6 mil pesos, son 330 millones de pesos que van a mover la economía permanentemente, no es para extraer del cajero, las madres no pueden retirar dinero sino comprar alimentos, como quieren y lo que quieren, excepto bebidas alcohólicas. Es realmente la política alimentaria más grande que ha tenido Argentina por muchísimos años y apuntamos a fortalecer leche, carne, frutas y verduras. No solamente hay un problema de hambre en Argentina, sino un problema de malnutrición, insistimos mucho con leche, carne, frutas y verduras.

Y por ejemplo no se analiza cambiar las condiciones de la tarjeta para la gente del norte por todo lo que usted ha visto...

En las zonas que estuvimos no va a ser la tarjeta el mecanismo porque no hay posnet para pasar la tarjeta, pero sí son módulos alimentarios específicos. La tarjeta va a funcionar en el 80 por ciento del país en los centros urbanos y van a ser esos montos claramente. En las zonas como las que estuvimos recorriendo hoy, en Santa Victoria Este, lo que vamos a hacer es el refuerzo de módulos alimentarios y el objetivo de adaptar esos módulos a la realidad de las comunidades aborígenes, a sus características alimentarias, culturales y educativas.

Estos módulos, ¿cuándo se empiezan a repartir?, ¿cómo va a funcionar?

Lo que estamos haciendo en lo inmediato es traer el tema del agua y la asistencia alimentaria y, en función de eso, empezaremos a trabajar con el Gobierno de la Provincia. Se queda un equipo mío del área del Ministerio de Desarrollo Social trabajando y definiendo cómo tienen que ser los módulos, cuáles son las características, nosotros estuvimos en un paraje pero hay varias situaciones críticas.

Con qué sensación se queda después de haber recorrido lugares críticos en el norte provincial...

Yo he venido varias veces, conozco la realidad del norte de la Argentina, no pueden fallecer niños en Argentina, tenemos que cuidar a todos a los niños, resolver las cuestiones básicas. Vinimos a hacer una recorrida no para conocer, sino para escuchar, acompañar y empezar a resolver cuestiones en lo inmediato. Ha sido una jornada larga junto con el gobernador, donde claramente tenemos que resolver lo inmediato y estructural. Lo inmediato es el agua y la asistencia alimentaria; lo estructural, resolver estructuralmente el tema del agua. Después la tarjeta de alimentos en lo que no son parajes rurales va a marcar un cambio importante porque son recursos que no están, dinero que no tenían las familias para comprar alimentos y hasta ahora donde ha funcionado vemos que ha orientado mucho en las familias sobre todo en el consumo de leche.

¿Cuántos son los niños muertos ministro?

Hasta donde yo tengo información son tres niños fallecidos y hay casos de niños internados. Están haciendo un rastrillaje, por eso se queda mi equipo trabajando. Hoy estuvimos en un paraje, pero son varios los parajes que se van a rastrillar. Hay un problema de agua y agua contaminada que genera un problema de salud que termina generando problemas de malnutrición.