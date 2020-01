Por la inseguridad, choferes del 7 cortaron parte del recorrido

"A las 6, cuando estaba dando la vuelta se me paró uno de frente y como yo no frené me tiró con un cinto, me mostraba un cuchillo que tenía en la mano y me dijeron que no pase más por ahí". El relato es de uno de los dos choferes del corredor 7, de la empresa Alto Molino, que ayer nuevamente sufrieron amenazas, en el último tramo del recorrido de barrio Castañares.

Entre la madrugada del domingo y la mañana del mismo día cuatro coches de las líneas 7A y 7B fueron apedreados, lo que ocasionó el estallido de los vidrios laterales y la rajadura de un parabrisas. También un chofer fue amenazado por un pasajero que tenía un martillo.

Por este motivo y para resguardar la integridad de choferes y pasajeros, la empresa Saeta determinó la modificación del recorrido que realizaban ambas líneas. De ahora en más, entre las 19 y 7, el colectivo no recorrerá ocho cuadras para evitar las zonas de mayor riesgo en horario nocturno y así garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores.

El colectivero hacía referencia a la calle María de la Paz Lezcano que divide el grupo 244 de barrio Castañares con el asentamiento Manuel J. Castilla, uno de los sectores más perjudicados de alguna manera que se quedará sin el servicio.

Mabel Fuentes, una vecina de barrio 1 de Mayo, en la zona norte de la ciudad, llegó enojada hasta el control del corredor 7 que está en una esquina de la avenida Raimundín, reclamando la falta de carteles por el cambio de recorrido. Esperó media hora hasta que alguien le avisó que ya no pasaba por ahí.

"En la panadería no hay letrero, tengo un turno en la dentista en el centro y llego tarde. Hay más gente esperando, la verdad que con esta medida nos perjudicamos los que no tenemos nada que ver", se quejó la vecina, quien además contó que en la madrugada del domingo su casa también fue alcanzada por la lluvia de piedras porque está en el medio del pasaje. "Cuando los policías se acercan los chicos comienzan a apedrear", dijo.

El secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Salta, Pedro Cruz, manifestó que la situación de inseguridad ya no da para más. "Los choferes hicimos una asamblea esta mañana (por ayer) y todos estamos de acuerdo de tomar una medida de fuerza para que esto se solucione. Nosotros queremos seguridad para el chofer y el pasajero, si no es tierra de nadie", señaló.

Cruz se presentó ayer por la tarde en el control para ver que la decisión se concrete y pidió disculpas a los usuarios que ahora deberán caminar más para llegar a sus casas por las noches y pidió comprensión.

Ana Laura Gallardo, vecina del asentamiento Divino Niño II tiene cinco hijos menores que a diario viajan en colectivo. "Hay mucha gente que trabaja, los chicos estudian, por culpa de unos pocos pagamos todos los vecinos, encima el peligro que eso también significa", planteó. Beatriz Camadia contó que su hija todos los días toma el colectivo a las 6.30 para ir a trabajar. "¿Ahora cómo va a hacer?", se preguntó preocupada. Añadió: "Este lugar es muy peligroso, el otro día le robaron a la vecina en la esquina". Para Noemí Peralta, que también vive en la cuadra, "no es la solución".

Desde Saeta

El presidente de la Sociedad Anónima de transporte Automotor (Saeta), Claudio Mohr, indicó que en principio el recorrido del 7 A y B se modifica en el horario nocturno por razones de seguridad y que espera en poco tiempo poder recuperar el recorrido habitual.

“La medida es para tratar de preservar a los choferes y también usuarios, queremos evitar otro tipo de consecuencia”, señaló.

El reclamo de seguridad por parte de los choferes de colectivos es de larga data; sin embargo, hasta ahora no logra solucionarse. “Se han tomado medidas, nosotros tenemos cámaras y hay presencia policial, pero entiendo que la Policía no puede estar en todos los lugares a la vez y se generan este tipo de situaciones”, agregó. Mohr pronto se reunirá con funcionarios del Ministerio de Seguridad.