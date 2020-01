El falso video de un economista argentino que molestó a la BBC

El economista Miguel Boggiano fue tendencia ayer en redes sociales y también criticado por varios usuarios luego de subir un video en el que parodia la situación económica y política de la Argentina, así como de su clase política. El falso video, que era presentado como una producción de la cadena BBC, finalmente fue levantado luego de un llamado de la cadena británica.

"Me contactaron de la BBC y lo bajé de las redes al video hace unos minutos", dijo Boggiano a LA NACION.

Pensé que con la aclaración al final del video, no iba a haber dudas de que no lo había hecho la BBC.



Hace instantes de la BBC se comunicaron conmigo y me pidieron que lo bajara (por fake news, logo, etc.)



Ya no lo encontrarán en mi Twitter, Instagram o Canal de YouTube.