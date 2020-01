Los billetes de $5 deben recibirse hasta el 31

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia advirtieron a los comerciantes que deben recibir los billetes de cinco pesos hasta las 23.59 del viernes 31 de enero.

Días atrás, uno de los grandes supermercados mayoristas de Salta colocó carteles en los que advertía a los clientes que desde el 25 de enero no recibirían los papeles verdes con la imagen del general José de San Martín.

"Los comercios tienen que recibir los billetes de cinco pesos porque es una moneda de curso legal. Es obligatorio. No recibirlos se considera una práctica abusiva, porque es contraria a la ley de Defensa del Consumidor (N§ 24.240) y también a la circular del Banco Central (BCRA), que dice que estos tienen validez hasta el 31 de enero", expresó la secretaria, María Pía Saravia.

La funcionaria explicó que, para tranquilidad de consumidores y comerciantes, desde el 1 hasta el 28 de febrero, estos billetes se podrán canjear en los bancos, según el cronograma del BCRA.

Denunciar

Saravia advirtió que cuando el cliente vea carteles similares a los que colocó Vital, debe tomar una foto y reportar la situación, para pedir una inspección en el comercio. La denuncia se puede hacer por internet, en el sitio www.con sumidorsalta.gob.ar, o en España 1350.

Señaló que hay comercios que no colocan carteles, sino que, cuando el cliente está en la caja, se entera de que no reciben los billetes. En este caso, hay que pedir el libro de quejas y dejar constancia de lo que sucedió. Se debe tomar una foto a la queja hecha en el libro y, con eso, hacer la denuncia.

Si en el negocio no tienen libro de quejas, la denuncia va a ser doble: por no tener el libro de quejas y por no recibir una moneda de curso legal.

"Ser colaborativos"

El defensor del Pueblo de la ciudad, Federico Núñez Burgos, apeló a la "solidaridad" de todos: "Es importante que los grandes concentradores de billetes (comercios, empresas, quioscos, bocas de pago de impuestos y servicios) sean los principales receptores de los mismos, ya que ellos realizan depósitos diarios en los bancos".

El funcionario pidió "ser colaborativos" con los consumidores más pequeños, a quienes les resulta más difícil el canje en entidades bancarias.

"Vamos a contactarnos con el BCRA para pedir que los bancos públicos y privados abran cajas de recepción de billetes a grandes depositantes, a fin de estimular que ellos se queden con los billetes de cinco pesos que circulan y los depositen, aliviando la carga al usuario común", manifestó.