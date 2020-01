La Unión Argentina de Rugby lamentó "profundamente" la muerte de Fernando Báez Sosa

La Unión Argentina de Rugby (UAR) lamentó "profundamente" la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbiers y se solidarizó con los familiares de la víctima, a través de un comunicado oficial que difundió en las últimas horas.

"Tras los hechos públicamente conocidos de violencia física relacionados con jugadores de rugby, estamos profundamente consternados, por lo cual, consideramos necesario pronunciarnos", comenzó señalando el organismo en el documento.

El mismo continuó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa en la localidad de Villa Gesell y queremos expresar nuestra mayor solidaridad para con sus familiares. Es aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera".

"Esto no puede volver a suceder en nuestra sociedad y todos juntos debemos condenar expresa y enfáticamente estos sucesos de violencia. Ante esto, inmediatamente, la Unión Argentina de Rugby ya trabaja en redoblar los esfuerzos y generar un programa específico de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más", se indicó en ele scrito.

En tanto, la entidad agregó: "Lo implementaremos junto a las 25 uniones provinciales para que se traslade a los clubes, conscientes de que podemos ser parte de la solución a la violencia entre los jóvenes, independientemente de que no sea una exclusiva responsabilidad nuestra".

"Nuestro juego convive con el contacto físico desde muy temprana edad, pero siempre dentro de un claro reglamento. Quienes no lo entiendan de esta manera y usan su fuerza física en detrimento de otro no representan nada del rugby ni sus valores.

Son la cara más cruel de un flagelo que atañe a toda la sociedad", concluyó el comunicado.