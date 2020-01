"Mi inocencia quedó aclarada en la Justicia"

"Vengo a clarificar la situación en defensa del buen nombre y honor de mi familia, especialmente de mis hijos Kevin y Luciano, puesto que esta cuestión, aunque sea ajena a ellos, los tocó profundamente a días de disputar la carrera más dura y peligrosa del mundo", manifestó el empresario Norberto Benavides a horas de viajar a Arabia Saudita. "Estoy en libertad sin ningún tipo de restricción; tanto es así que viajo mañana (por hoy). Regresaré a Salta el 18 y seguiré estando a disposición de la Justicia para despejar cualquier duda que pueda quedar", agregó, tras cuestionar "el ensañamiento y la maldad con que se trataron en los medios de prensa los trascendidos que involucraron innecesariamente a mis hijos".

"Por el bien de mi familia y de mis hijos, es mi deseo que quede claro que nada tengo que ver con el lavado de activos y menos aún con el narcotráfico, puesto que, de ser así, y aunque la sospecha fuera leve, no me encontraría en libertad", sostuvo el empresario que se dedica a la venta de automotores desde hace 40 años.

El jueves último Benavides fue detenido por algunas horas en el marco de una investigación que inició en 2017 el Juzgado Federal de Tartagal, a cargo de Carlos Martínez Frugoni, y que tiene varios detenidos. Por lo que trascendió, un cliente de la concesionaria de Benavides compró en 2018 un Toyota Corolla cero kilómetro. El adquirente revendió tiempo después el vehículo a un tercero implicado en el expediente iniciado por infracción a la Ley 23.737. Por ese nexo hicieron comparecer al empresario capitalino en el Juzgado de Tartagal. Al respecto, recordó que "la venta de un automotor cuyo valor supere determinado monto tiene que estar justificada ante la Unidad de Información Financiera (UIF) a fin de acreditar la licitud del origen de los fondos". Resaltó al respecto que "es imposible realizar una venta sin esa previa acreditación en los supuestos que la ley prevé. En el caso concreto por el que me vi afectado, el cliente no necesitó la justificación de ingresos por tratarse de un auto cuyo valor no superaba el monto establecido por la UIF, y esta situación quedó totalmente aclarada ante el magistrado", puntualizó.

"Hago esta entrevista conociendo el riesgo que implica, porque contra la difamación hasta el intento de defenderse a veces mancha, pero es más duro dejar pasar las injurias. Por eso mis abogados me aconsejaron que la otorgara", agregó.

Sus abogados, Fernando Acedo y Víctor Quinteros, destacaron "la celeridad y eficiencia del Juzgado al resolver el pedido de libertad" de su asistido. En este sentido, remarcaron que, "de haber recaído sobre él sospecha alguna no se hubiese concedido el beneficio en la forma en que se lo otorgaron".

Por otra parte, resaltaron que "pese a la difícil e incómoda situación vivida durante las horas en que estuvo privado de su libertad, Benavides fue tratado con respeto y consideración en todo momento". Acotaron que, sobre todo, fue muy importante el hecho de que el propio juez fuera quien, en forma personal, tomara la declaración de su defendido. "Esto condujo a la convicción de que no tuvo nada que ver con los hechos publicados, a la ligera e irresponsablemente, en distintos medios, sin conocer mínimamente la realidad de los hechos", recalcó Acedo.

El letrado no descartó la posibilidad de iniciar acciones legales "por la liviandad y temeridad con que se manejaron en la prensa los trascendidos sobre el caso".