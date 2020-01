Precios Cuidados: piden que haya educación alimentaria nutricional

Desde el Colegio de Graduados en Nutrición observaron que los productos del listado no son accesibles y que los alimentos no se corresponden con el estado de malnutrición que tiene la población.

La presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición de la provincia de Salta, María Isabel Loza, reconoció que programas como Precios Cuidados son positivos en el contexto actual de crisis económica, pero advirtió que deben ser acompañados por educación alimentaria nutricional.

"La emergencia no es solo económica, sino también sanitaria, alimentaria y nutricional", advirtió la mujer.

Loza cuestionó que en la iniciativa nacional se hayan incorporado productos de primera marca, que no son accesibles para los salarios de toda la población: "Si se calcula lo que cuesta en total, es igual a un salario mínimo o lo supera".

En cuanto a la calidad de los 310 productos elegidos por el Gobierno nacional para integrar Precios Cuidados, lamentó que no haya alimentos frescos. Cuestionó que las carnes sean enlatadas o molidas. Estas son de menor costo y representan riesgos potenciales para los más vulnerables, como los niños, por las enfermedades que puede producir la carne cruda o contaminada. "Gaseosas, galletas y caramelos están incluidos en Precios Cuidados, pero no son alimentos indispensables para nutrir", señaló la experta.

Loza pidió atender el estado sanitario de la población, con malnutrición por déficit y por exceso.

Enseñar por qué

La presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición consideró que es fundamental brindar herramientas a los ciudadanos para que sepan elegir los productos más beneficiosos para su salud.

"Hay que saber qué tipo de alimentos vamos a seleccionar, para que no nos provoquen malnutrición, que es lo que vemos en este momento. La educación alimentaria nutricional es enseñarle a la población por qué debe consumir tal cosa y no tal otra", señaló.

La mujer mencionó que los nutricionistas están preparados para llevar adelante esta tarea y recordó que en Salta hubo un plan al respecto: "Hay que hacerlo resurgir desde los ministerios de Educación, Salud y Medio Ambiente".

Loza comentó que pueden armarse grupos a nivel nacional, provincial y municipal para trabajar con facultades de Nutrición. "Los estudiantes del último año pueden conformar grupos para ir a los barrios haciendo educación alimentaria, sobre todo desde los productos que tenga la canasta básica o el programa Precios Cuidados", propuso.

La especialista opinó que debería haber educación alimentaria nutricional como parte de la currícula en todas las escuelas desde el nivel inicial.

Trabajo conjunto

"La malnutrición no es solo un problema de Salud, sino también de otros ministerios", dijo Loza, y explicó que se necesitan políticas públicas integrales. Observó que entre los Precios Cuidados hay leche en polvo, pero hay regiones de Salta donde no hay agua potable ni segura. "Entonces, ¿cómo se reconstituye la leche?", se preguntó. "Se habla de que hay que lavarse las manos antes de comer y lavar los alimentos, pero, ¿si no tenés agua?".

La mujer valoró que en la actualidad se intente llevar adelante una política pública conjunta entre Nación y la Provincia, tras las muertes de tres niños por desnutrición: "Como dijo el ministro de Desarrollo Social de la Nación (Daniel Arroyo) cuando vino, tiene que ser un trabajo interdisciplinario intersectorial. Si no, es como si superpusiéramos acciones sin ningún sentido".

Más incumbencias

Desde el Colegio de Graduados en Nutrición buscan ayudar al Gobierno y a la población aportando su base científica. Para trabajar más libremente en el consejo y asesoramiento, presentaron un proyecto de ley, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, para modificar la ley que regula el ejercicio de su profesión.

En la actualidad, el proyecto está en la comisión de Salud Pública y Seguridad Social del Senado y cuando obtenga el dictamen correspondiente será tratado en el recinto.