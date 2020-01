Schwartzman, Pella y Delbonis siguen con vida

El porteño Diego Schwartzman (14 del ranking mundial) y el azuleño Federico Delbonis (76°), que tendrá la dura misión de enfrentar al español Rafael Nadal (1°), avanzaron ayer a la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en una jornada donde el correntino Leonardo Mayer (101°) y el santiagueño Marco Trungelliti (202°) quedaron eliminados.

A primera hora del día 2 en Australia (última hora del lunes en Argentina), Schwartzman logró un contundente triunfo sobre el sudafricano Lloyd George Harris (72°) con parciales de 6-4, 6-2 y 6-2.

Por la segunda ronda, el Peque -cuyo primer encuentro se había suspendido por lluvia- no tendrá mucho descanso, ya que este miércoles deberá enfrentar al español Alejandro Davidovich Fokina (88°), que superó al eslovaco Norbert Gombos.

El otro éxito albiceleste del martes fue para el azuleño Federico Delbonis, que tuvo una gran actuación sostenida de principio a fin para vencer al portugués Joao Sousa (59°) por 6-3, 6-4 y 7-6 (3).

Ahora, Delbonis tendrá una difícil misión que será ponerse enfrente del español Rafael Nadal, el número 1 del ranking mundial.

“Quiero tratar de hacer lo mejor posible, sin mirar el resultado, porque para ganar un punto uno tiene que hacer un montón de cosas antes. En los tres partidos que jugué con él no me dejó opciones para jugar, esperemos que pueda plantearle otro partido, que pueda tratar de ser yo el que lo moleste y que no me domine”, analizó Delbonis sobre el próximo choque.

Schwartzman y Delbonis se sumaron al bahiense Guido Pella, que en la primera jornada había logrado superar la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada.

Las malas de la madrugada argentina fueron las derrotas del correntino Leonardo Mayer, que perdió ante el estadounidense Tommy Paul (80°) por 4-6, 6-4, 6-4, y 6-4, y del santiagueño Marco Trungelliti (202), que se clasificó desde la qualy, pero no pudo con el estadounidense Sandgren (100) por 6-1, 6-4 y 7-5.