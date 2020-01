El Chipi Figallo y la URS repudiaron el asesinato de Fernando Báez 

El rugby salteño sigue expresando su dolor y preocupación por el asesinato de Fernando Báez Sosa por parte de un grupos de rugbiers en Villa Gesell que conmocionó a todo el país.

Mientras la Justicia sigue buscando dilucidar las responsabilidades sobre los acusados (ver página 12), el máximo referente salteño de esta disciplina, Juan Figallo, se expresó a través de su cuenta de Instagram, como así también Carlos Martearena, el presidente de la Unión de Rugby de Salta.

“Me parece que estaría bueno que referentes del deporte debatamos y busquemos la solución, trabajemos para concientizar a los jugadores con respecto a la violencia”, dijo el Chipi en el primer párrafo de su mensaje. “Hay que entender que para poder jugar al rugby hay que entrenarse y prepararse, y esto genera que el cuerpo sea más grande y más fuerte. Y acá viene el tema, no nos damos cuenta del daño que le podemos causar a alguien que no está entrenado para recibir impactos como nosotros”.

El ex Jockey Club y actual jugador del Sarancens de Inglaterra insistió con la idea de “concientizar a los jugadores del daño que podrían ocasionar al pelear”. Figallo aclaró que no debe quedar todo en una sanción, “ya que al sancionar a alguien quiere decir que la pelea ya pasó y nosotros tenemos que buscar que estas cosas no ocurran”.

El Chipi, que el año pasado se despidió de Los Pumas, agregó: “Por otro lado, hay que aprender que los valores de camaradería sirven para la cancha y para disfrutar de cosas, no para ir en patota a golpear a alguien”, concluyó.



Figallo se sumó así a otros rugbiers que también expresaron una autocrítica, como Tomás Hodgers, un joven rosarino que dijo: “Nos creemos el ejemplo y nos creemos moral y físicamente superiores al resto”.

El homicidio de Fernando Báez Sosa también golpeó a la Unión de Rugby de Salta. Carlos Martearena, su presidente, se sumó al repudio y, a diferencia de la UAR, se refirió al hecho como un asesinato. “Antes que nada quiero decir que la Unión de Rugby de Salta repudia este brutal asesinato, condenando lo que hicieron estos chicos a los que les tiene que caer todo el peso de la ley”, le dijo Martearena a El Tribuno.

“Por supuesto que se va a trabajar en conjunto con las 25 uniones de todo el país, veremos cómo enfrentamos el futuro, hay que trabajar mucho sobre la violencia y la agresividad de algunos chicos, y sobre todo en las adicciones”, agregó.

Martearena indicó que “el rugby argentino repudia lo que pasó, y como todos los deportes el rugby no inculca la violencia, siempre hacemos hincapié desde los más grandes a los más chicos”.

Luego del período de receso la URS reabrirá sus puertas la semana que viene, y en la primera reunión de presidente se analizará lo sucedido, con la intención de comenzar a idear algún plan (charlas, debates o capacitación para implementar en los clubes), mientras se aguarda también por los lineamientos que bajará la UAR.