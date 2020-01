Murió otro niño y ya son cinco los decesos desde que comenzó el año

Un niño murió por shock séptico en Tartagal, de acuerdo al certificado de defunción. Se trata de un bebé de 8 meses de edad que llegó en grave estado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal procedente de la comunidad wichi de Las Vertientes, municipio de Santa Victoria Este.

Se suma así otra muerte a la lista de niños del Chaco salteño que perdieron la vida en lo que va del año con severos problemas de desnutrición como cuadro previo al deceso. En el caso de este niño el certificado de defunción menciona como desencadenante de la muerte un cuadro séptico y la carencia de un sistema inmunológico activo.

A fin de corroborar la información ante el mutismo de los hospitales de Santa Victoria Este y de Tartagal, se consultó al intendente Rogelio Nerón sobre este caso, y él mismo lo confirmó y aportó los primeros datos que se conocieron ayer por la tarde.

El jefe comunal manifestó en diálogo con El Tribuno que el chiquito falleció como consecuencia "de desnutrición y deshidratación".

Explicó: "Yo me encuentro en Buenos Aires esperando ser antendido por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le voy a plantear que no puede ser que los chiquitos se sigan muriendo. Ya pasaron varios días de la visita de todos los funcionarios al Chaco salteño pero hasta el momento, salvo el tema del agua, no hemos tenido ninguna otra respuesta y no podemos seguir esperando".

La muerte del bebé wichi se produjo, según explicó el intendente Nerón, el miércoles 22, un día después de que asumiera la gerencia general de hospital Juan Domingo Perón el anestesista salteño Juan López, en reemplazo del médico José Fernández.

Facilitadores interculturales

Ayer, casi al cierre de esta edición, pudo ser consultado sobre este nuevo deceso el secretario de Salud de la Provincia, Antonio de los Ríos, quién explicó: "En realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichis, que son reacias a la atención médica. Hay muchas barreras culturales y cuando están agonizando los chicos recién los llevan al hospital".

El funcionario agregó: "Es muy lamentable que esto ocurra y por eso estamos poniendo en funciones a facilitadores interculturales para tratar de que nuestros hermanos no se nos mueran así, que entiendan que ya no sirve seguir sosteniendo ciertas costumbres que los llevan a la muerte. Hay un fuerte compromiso de este gobierno de llevarles agua potable, segura, porque eso es un paso básico para tener salud y no enfermar con gastroenteritis y deshidratarse".

"Los esconden en el monte"

De los Ríos dijo también que "las comunidades wichis, que son muy cerradas, deben adquirir nuevos hábitos de higiene. Tenemos muchos problemas con ellos por falta de entendimiento cultural, por ejemplo esconden a los enfermos en el monte, hay que ir a denunciarlos a la policía para poder asistirlos y si el agente sanitario los denuncia no puede entrar más a la comunidad. Es muy difícil pero estamos haciendo grandes esfuerzos para abarcar esta problemática que es histórica en el norte y poder lograr algún cambio sanitario positivo. Yo mismo fui a recuperar a tres niños wichis que las familias tenían escondidos en el monte y que estaban en riesgo de vida. Lo logramos con la intervención de los facilitadores interculturales, que resultan fundamentales porque a mí me ven como un enemigo y no como alguien que los quiere ayudar. Ahora están recibiendo asistencia en el hospital Perón de Tartagal".

Nuevo gerente

En un acto presidido por la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, el médico Juan Ramón López asumió como gerente general del hospital Presidente Juan Domingo Perón, cabecera de esa área operativa. López es salteño, oriundo de Joaquín V. González, tiene 49 años de edad y ejerce la medicina desde hace 24. Se graduó como médico en la Universidad Nacional de Córdoba. En los últimos cinco años se desempeñó como anestesiólogo en el hospital Juan Domingo Perón, donde hizo la devolución de su residencia profesional.

El hospital de Tartagal es un establecimiento polivalente, un hospital-escuela, ya que en él se forman profesionales en distintas especialidades. Atiende a una población aproximada de 250 mil personas, entre Tartagal, localidades aledañas y región fronteriza con Bolivia.

Perfil de gestión

"Tenemos muchas cosas por hacer en este hospital, muchas se hicieron bien y vamos a tratar de mejorarlas", dijo el nuevo gerente general.

"Tengo la confianza suficiente como para pedirles a todos los que trabajan acá que la sensibilidad hacia el prójimo esté a flor de piel, que pongamos dedicación y tengamos paciencia con la gente", expresó López.