VIDEO Una manada atacó a un chico en Villa Gesell una semana antes del crimen de Fernando

Las imágenes son impactantes. Varios jóvenes les patean la cabeza a otros que se encuentran en el piso. Parece un calco del video que este fin de semana registró la paliza brutal que le costó la vida a Fernando Baéz Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, pero ocurrió unos días antes y de milagro nadie terminó muerto.

El hecho ocurrió el 8 de enero a la madrugada. Matías Leloutre volvía con sus amigos de bailar caminando por la peatonal y de repente un grupo de chicos, que no conocían, los cruzó y empezó a agredirlos sin motivo. “Cuando me di vuelta vi a mi amigo en el piso”, contó en Todo Noticias, y añadió: “Me metí a defenderlo y terminé peor yo”. En segundos todo se volvió una locura, un tumulto de brazos y piernas que repartían golpes casi al azar.

“A mi me pegaron entre tres”, sostuvo, aunque los recuerdos de ese momento son confusos. Sí recuerda el dolor en la cabeza y en la boca que lo acompañó durante varios días después de ese episodio. “Me podrían haber matado”, remarcó.

“No le di demasiada importancia en ese momento. Atiné a cubrirme la cabeza, por eso me salvé. Me quedó el ojo izquierdo hinchado, con un moretón, y una marca en la boca. Pero no fui al médico ni me hice revisar porque lo tomé como algo menor. Realmente no percibí la dimensión de lo ocurrido”, agregó el joven, quien sí acompañó a sus amigos al hospital de Villa Gesell, en donde uno de los agredidos sufrió un severo corte en la oreja y precisó algunos puntos de sutura.

Leloutre explicó que “no recuerdo tampoco lo que pasó durante la golpiza. Se me borró completamente‘. Vecino del barrio de Villa Urquiza, indicó que compartió el video luego de sentirse reflejado en Báez Sosa.

“Estoy viendo la gravedad ahora, con todo lo que vi y observé desde que mataron a Fernando. Me golpearon como a él, en patota, sin piedad. Me patearon como a una pelota de fútbol, como si estuviesen pateando el penal de sus vidas. Sin embargo, al no recordarlo con claridad, pensé que fue más leve, pero ahora que veo lo que ocurrió, veo que es mucho más grave de lo que imaginé”, agregó el estudiante de Abogacía.