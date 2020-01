Preocupante caída de Barcelona con Messi

Barcelona no jugó para nada bien. Ni la presencia de Lionel Messi le alcanzó para zafar de una derrota que preocupa, frente a Valencia, por 2 a 0, como visitante. En uno de los partidos de 21ª fecha de la Liga de España, el Barça incluso puede llegar a perder el liderazgo si Real Madrid, que juega hoy, gana su partido.

Los goles del conjunto ganador fueron de Jordi Alba (ST: 3’), en contra, y el delantero uruguayo Maximiliano Gómez (ST: 38’).

Además, el arquero de Barcelona, Marc-André ter Stegen, le tapó un penal a Gómez, a los 11 minutos del primer tiempo.



Messi, por su parte, regresó al primer equipo después del descanso de entresemana por la Copa del Rey, y aunque su labor estuvo un escalón por encima del resto de sus compañeros, que se sometieron al sistema táctico rival, no alcanzó como otras veces. Leo incluso generó cuatro ocasiones claras de gol y esta vez no pudo convertir en ninguna. A los 58 minutos los azulgranas tuvieron su primera oportunidad de peligro en los pies de Messi, quien cruzó de izquierda a derecha para ejecutar un remate cruzado que pasó muy cerca del palo más lejano de Doménech.

El Barcelona igual no logró despertarse a pesar de las jugadas aisladas del capitán argentino, que luego tuvo una opción de cabeza y otro de tiro libre que terminaron afuera o despejadas por el arquero.

Con el equipo en plena reconstrucción, podría decirse, Barcelona se estacionó con 43 puntos y puede ceder la cima si hoy Real Madrid suma ante Valladolid (a las 14 hora argentina, por DirecTV 1610), mientras que Valencia, que contó con la presencia del defensor Ezequiel Garay como titular, continúa en la pelea por clasificarse a las copas europeas.

En otro de los partidos sabatinos, Espanyol, con el delantero argentino Jonathan Calleri de titular, igualó con Athletic Bilbao por 1-1; Sevilla (con Franco Vázquez y Lucas Ocampos), le ganó por 2-0 a Granada, y Villarreal (con Ramiro Funes Mori), superó Alavés por 2-1.

Este domingo, Atlético de Madrid enfrentará a Leganés (a las 8, por DirecTV 1610); Celta a Eibar; Getafe a Betis y Real Sociedad a Mallorca.