Una joven se quemó la cara y así “afearse” para evitar que su novio la cele y le pegue

Un nuevo hecho de violencia de género conmociona a la Argentina. El dramático episodio sucedió en La Banda, Santiago del Estero, cuando Milagros Carranza se prendió fuego la cara “para ser fea”. Según explicó, quería que su novio “deje de celarme y no me pegue más”.

La joven madre de 22 años ingresó al Centro Integral de Salud La Banda con su cuerpo quemado. Según constataron, las heridas se las había producido ella misma en un intento por protegerse de su pareja, quien constantemente la agredía verbal y físicamente.

En declaración testimonial, Milagros Carranza contó el calvario y la violencia de género a la que fue sometida durante los últimos seis años de relación que mantuvo con su ex pareja, Rodrigo Ovejero (25), quien está imputado en la causa y excarcelado.

La joven manifestó que durante la relación, su novio siempre manifestó celos extremos y enfermizos: “No me dejaba salir sola, no podía hablar con nadie, controlaba la ropa que me ponía, se llevaba toda la plata para que yo no tuviera excusa de salir a la calle”, reveló.

Milagros Carranza expresó que las agresiones siempre fueron en la casa y que la madre de él fue testigo en más de una ocasión de la violencia de género. “Ella nunca me ayudó, al contrario lo apañaba, y me convencía para que no lo denunciara, me decía que piense en mi hija”, indicó.

Luego, relató los hechos correspondientes a la causa: “El 31, cuando comenzó el día, ya empezamos mal. Él estaba en la casa de su madre atendiendo el negocio, yo le pedía que me ayudara en la casa y me decía que no podía. Estaba tomando cerveza con su primo, en la vereda”.

Según declaró, durante toda la jornada hubo discusiones. “Eran las 23, salgo de bañarme y me pongo una pollera. Comenzó a insultarme diciendo que para quién me pongo esa pollera, y en realidad estábamos los tres solos en la casa”, sostuvo.

“Peleamos, comencé a llorar. Me preguntó si iba a comer, le dije que no. A la 0.30 entró de nuevo a la habitación y me dice que no estemos así, que me ponga la pollera y salimos los tres a la vereda”, siguió contando Milagros, víctima de violencia de género.

Mientras su pareja estaba con sus familiares, ella y su hija fueron a la casa de sus padres -a pocas cuadras del lugar- y les contó lo que había pasado. Sin embargo, a la madrugada retornó a la casa de él, dejando a su hija con los abuelos. “Cuando volví Rodrigo estaba tranquilo”, relató.

“Me dice que vaya a saludar a su abuela. Accedí. Ahí llegaron sus primos. Regresamos todos a nuestra casa y en un momento ingresé al baño y me crucé en la puerta con uno de ellos. Rodrigo me mira y me empezó a acusar de haber estado en el baño con su primo”, contó.

“Me tomó del cuello, me tiró a la cama y me tapó la boca. Sus primos intercedieron. Él les ordena que no se metan. Yo llamé a mi hermana que me buscara y fuimos a la casa de mi abuela en la Capital”, remarcó. Una vez allí, recibió un llamado del acusado.

“Me pedía que vuelva. Cuando regresé, estaba borracho y comenzó a reclamarme si había estado con otros hombres”, relató Milagros Carranza y siguió: “Me agarró fuerte del brazo y yo le pregunté a los gritos si él quería que yo fuera fea para que dejara de celarme. Entonces fui al baño tomé la botella de alcohol que estaba por la mitad y me eché desde la frente hasta el pecho”.

“Nuevamente le grité si quería que sea fea para que no me celara más, agarré un encendedor del botiquín. Él me agarró de brazo, pero yo ya había prendido el encendedor. Después me abrazó y me metió bajo la ducha”, aseguró la víctima de violencia de género.

“Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más. Después él me subió al auto y me llevó al CIS Banda”, cerró la joven de 22 años quien no recuerda más nada de esa noche trágica.