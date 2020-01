En febrero arrancan las titularizaciones de inicial y primaria

Titularizaciones y designaciones de interinos y suplentes de los niveles inicial y primario (en las modalidades de jóvenes y adultos y de contextos de encierro, también) arrancarán el próximo 3 de febrero, en la localidad de Güemes. Son 10 en total las localidades cabeceras elegidas, donde se realizará el proceso masivo hasta el 21 de febrero.

A las escuelas sedes de cada una de ellas, según el cronograma elaborado por el Ministerio de Educación deberán acercarse los docentes, con toda la documentación en mano. Vale recalcar que primero se titulariza y luego con los cargos que queden vacantes se designa.

Desde la cartera educativa aclararon que no habrá una tacha (revisión de legajo) exclusiva para titularizaciones como había indicado un gremio, sino que aquellos maestros que realizaron planteos durante el período de tachas de noviembre pasado y que ahora no estén en la nómina o no se les haya corregido la antigüedad o el puntaje, podrán reclamar hasta este jueves, en la sede de la Junta (Fernando Ramos 22) de 8 a 16 con el respectivo comprobante, pero no se agregan nuevas capacitaciones.

Las franjas de acuerdo a la antigüedad es una de las cosas que generó bastante ruido. Pero las autoridades educativas afirman que de esta forma el docente puede situarse con sus colegas que tienen la misma antigüedad en el cargo y también ver los puntajes. Es cuadro más antigüedad en el cargo y no antigüedad en el sistema, repiten. Por franja, la variedad de puntajes seguramente será amplia y los que tengan más puntos tendrán más chances para poder elegir la escuela o cargo que quieren, sin embargo “van a titularizar todos los que cumplan con los requisitos”, indicaron.

Idóneos de Artística no titularizarán en el proceso que inicia en febrero, así lo confirmaron desde Educación. Cabe recordar que el año pasado hubo polémica en el sector por supuestas certificaciones truchas. En las designaciones de los cargos que queden se le dará prioridad al docente titulado. Tampoco titularizarán los maestros de Religión, por ahora mantendrán la continuidad en sus cargos hasta que se tome una decisión. Tras el fallo judicial que prohíbe educación religiosa en la escuela, estos fueron capacitados y luego reubicados en tareas administrativas. LE PUEDE INTERESAR El hospital San Bernardo, en la lucha contra la lepra Alerta por picadura de alacranes



La documentación para presentar el día de las titularizaciones son fotocopia del DNI, constancia de Cuil, certificado de aptitud psicofísica vigente, fotocopia autenticada del título, conceptos profesionales. Los docentes de Educación Física deben acreditar cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 7233 del COPEF (colegio del sector).

En el caso de los asistentes escolares deben presentar matrícula profesional activa, certificado de ética profesional, certificado de libre deuda a junio 2019 expedidos por los respectivos colegios profesionales, en los casos que correspondiera.

Para las designaciones de interinos y suplentes se presentarán fotocopia DNI, CUIL, certificado de aptitud psicofísica vigente, fotocopia autenticada del título y tirilla definitiva período 2020. Los profesores de Educación Física y asistentes escolares, los requisitos antes nombrados.



Se destacó que los profesionales con títulos universitarios, por ejemplo, que no estaban contemplados en el manual de competencias, sí serán tenidos en cuenta. También 26 referentes de TIC institucionales (RTI) de las escuelas especiales que venían quedando en el aire, ahora podrán titularizar.

En Capital

En la capital salteña, el acto masivo se realizará en la escuela 4.660 Hogar Carmen Puch de Güemes y abarcará también a los docentes del departamento de La Caldera. El 17 de febrero, titularización, y el 18, designación.

Un dato importante para los maestros de régimen de verano que en la actualidad están en clases, al revés del sistema común, las titularizaciones se realizarán con las designaciones de interinatos y suplencias en agosto próximo y no ahora.

Desde el Ministerio de Educación de Salta se confirmó que son 2.640 los docentes en condiciones de titularizar.