Marcos Díaz, el héroe menos pensado en la Bombonera

El ex arquero de Huracán no se achicó ante el marco y su primera vez en la cancha de Boca y fue clave.

Todos los ojos se posaron en él, tras la lesión de Esteban Andrada que le impidió volver al arco titular para un clásico en el que había mucho en juego.

Si bien a Boca el empate no le alcanzó, pudo haber perdido de no ser por los guantes oportunos de Marcos Díaz, que salvaron al DT Miguel Ángel Russo más de una vez de caer derrotado en su debut.

Al final del partido, el impensado “héroe” de la ocasión y verdugo de Independiente dejó sus sensaciones, en su primera vez en la cancha de Boca con el buzo azul y amarillo.

“Estoy contento por debutar al fin, y de este modo. A esto yo lo soñaba. No pudimos ganar, pero no se perdió, que es lo importante, y habiendo jugado más de 70 minutos con un hombre de menos. El esfuerzo que hicieron los chicos es impresionante. Por este camino lograremos más partidos ganados que perdidos. Once contra once estuvo muy parejo. El equipo está realmente metido. Y solo pensamos en Boca, no en quién está arriba en la tabla”, expresó el ex Huracán.