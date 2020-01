Kobe y Gianna, la misma sangre y la misma pasión

Con 13 años, ya estaba interesada en las más importantes universidades y equipos de la WNBA, el campeonato profesional femenino estadounidense: Gianna Bryant quería seguir el legado de su padre Kobe en el mundo del básquet, hasta que ambos murieron el domingo en un accidente de helicóptero.

“Cuando salimos y fanáticos se me acercan, mientras ella está a mi lado (...), y me dicen: ‘Tienes que tener un varón, tienes que tener a alguien que siga con tu tradición, tu legado’; ella me dice: ‘Yo me encargo’”, contó en 2018.

Según su padre, modelo de profesionalismo y exigencia durante toda su carrera, Gianna, a quien llamaba afectuosamente Gigi, estaba -como él- obnubilada por el básquet.

“Lo que amo de Gigi es su curiosidad por el juego, es muy curiosa. En situaciones complejas durante un partido, ella tiene la capacidad de parar un momento y venir a hacerme una pregunta muy precisa, algo que no es común, había explicado el emblemático número 24 de los Lakers al diario Los Angeles Times en octubre del año pasado.