Ortigoza: “Un dirigente me ofreció plata para ir para atrás”

Néstor Ortigoza acusó a un dirigente de haberle ofrecido “ir para atrás” en un partido, y el presidente canalla Rodolfo Di Pollina pidió que se retracte de sus dichos. “Me ofrecieron plata para ir para atrás. Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos. Un dirigente. Me dijo que no había que ganar porque todos nos jugábamos muchas cosas”, explicó Ortigoza en una entrevista con Clarín.

Si bien no especificó en qué club estaba jugando en ese momento, todo indica que era en Rosario Central.

“Me parece que te equivocaste conmigo. O te tengo que pegar o te das media vuelta y te vas. Yo ya era Ortigoza, ya había salido campeón de la Libertadores (2014 con San Lorenzo), ya había jugado el Mundial, había salido campeón de la Copa Argentina (2018 con Central)”, remarcó.

Ortigoza, de 35 años, arregló su vinculación con Estudiantes de Río Cuarto, uno de los punteros de la zona A de la Primera Nacional, que además tiene aspiraciones de ascender a la Superliga.

Sobre ese episodio, el jugador que también lució la camiseta de la Selección de Paraguay agregó: “Era el ancho de espadas el que vino, no me vino a hablar un cuatro de copas, eh”. Además, Ortigoza criticó con dureza al entrenador Diego Cocca, al que calificó de “mentiroso y mala persona”, y en ese sentido aclaró: “No es un mal técnico, eh, es una mala persona”.

En tanto, el presidente del club rosarino, Rodolfo Di Pollina, evitó emitir algún juicio de valor, y señaló que Ortigoza “salió campeón y la gente lo quiere”.

“El club va a pedir que certifique o rectifique. Es lo más sano, esto no puede quedar en nada, porque es muy grave lo que dijo”, adelantó el dirigente sobre una posible medida judicial contra el jugador. Y puntualizó: “En lo personal me reúno una vez a la semana con el DT. No vamos para no molestar al plantel, los dirigentes no vamos a las prácticas”.

Por su parte, Cocca respondió: “Ortigoza tiene jerarquía, es un jugador importante, pero confunde lo de mala persona porque lo puse poco. Yo hablé con él en un vestuario, no fui por atrás, pero decidió ventilarlo. No tiene fundamentos para decir que soy una mala persona”.