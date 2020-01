Los despidos en La Merced ya provocan una fractura social

Cuarenta y dos trabajadores, entre ellos seis enfermeras, fueron despedidos por la nueva administración del intendente de La Merced, Javier Wayar, en medio de una conciliación obligatoria y denuncias de persecución política y cierres de programas municipales, tales como el Hogar de Día para ancianos en situación vulnerable.

Las cesantías originaron una protesta del gremio de UPCN con cortes esporádicos de la ruta nacional 68 este jueves a la mañana.

Los representantes de este sindicato solicitaron reunirse con el intendente Wayar, pero recibieron como respuesta que el jefe comunal estaba en la ciudad de Salta realizando trámites ante el Gobierno provincial.

Las notificaciones de despido fueron entregadas este lunes a los trabajadores de las áreas de Acción Social, Tránsito, Delegación San Agustín, Talleres, y puestos de salud de la zona rural.

La gente que apoya la nueva gestión, puertas adentro de la Municipalidad

Entre gremios

Ricardo Madrid, delegado de UPCN, afirmó a El Tribuno que "llamativamente, la mayoría de los despidos son del sindicato que yo represento. Del gremio de ATE, su referente local fue asignado como jefe del Galpón (Talleres) y participa activamente de las decisiones de la actual gestión".

Mientras tanto, la Policía debió reforzar la seguridad en el edificio municipal puesto que simpatizantes del intendente Wayar se ubicaron en la entrada para impedir el ingreso al mismo, con carteles sugestivos que decían "El sol sale para todos", o "Nosotros también queremos oportunidades de trabajo".

"Esta gente, que fue ubicada a propósito por el intendente Javier Wayar, estaba ahí para ocasionar enfrentamientos con la gente de nuestra protesta. Pero el reclamo de los despedidos y del gremio de UPCN fue pacífico y en la vereda", acotó Madrid.

El gremialista explicó que este viernes tienen conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo con el intendente de La Merced. "Todo tiene su límite, por estar en esta etapa de conciliación hemos frenando el paro desde hace dos semanas pero hasta acá llegamos. Ellos (por las autoridades comunales) enviaron los telegramas de despido, no acataron la medida y mañana deberán explicarlo".

Denuncian maltrato laboral

Desde el gremio aseguran que los trabajadores despedidos no eran ñoquis.

El gremio también dio a conocer una serie de denuncias de algunos empleados que habrían sido sometidos a malos tratos y amenazas.

“Los trabajadores despedidos no eran ñoquis, trabajaban por la comunidad. Además, muchos de ellos fueron amenazados por la asesora legal de la comuna, que es hermana del actual intendente Wayar”.

Madrid manifestó su preocupación por los trabajadores enfermeros despedidos de los puestos de salud y por el cierre del hogar de día para personas de la tercera edad en situación vulnerable.

“Es que no solo se despidió a enfermeros, también a personal que hacía que funcione el hogar de día de La Merced y San Agustín. La comuna dice que no tiene fondos. Esto suena a justificar que no pueden meter a la Municipalidad gente que trabajó en la campaña de Wayar. Muchos de ellos ya están trabajando pero en negro y sin ningún tipo de cobertura. Ellos también son trabajadores y vamos a pedir reglas claras para todos”.

Finalmente Madrid advirtió “si no se respeta la conciliación y no hay reincorporación de los cesanteados el paro seguirá”.