Banfield arrancó la pretemporada y Osvaldo se sinceró: “Espero no lesionarme"

El plantel de Banfield comenzó hoy los trabajos de pretemporada con la presencia del delantero Daniel Osvaldo y de un joven nigeriano apodado “el Neymar africano”, pero sin el mediocampista Israel Damonte, quien rescindió su contrato para ir a dirigir a Huracán.

Los jugadores se juntaron por la mañana de este viernes en el Campo de Deportes de Luis Guillón donde primero se realizaron los análisis de rutina previos a la competencia y luego se pusieron a las órdenes del entrenador Julio César Falcioni.

“Pude hacer todo a la par del grupo”, indicó el delantero, que por el momento es el único refuerzo del taladro, que lo tendrá a prueba durante la pretemporada.

“El grupo me recibió bárbaro. Estaba con muchas ganas de volver a entrenar. Costó, pero pude hacer todo a la par del grupo”, sostuvo en rueda de prensa.

“Hay que ir de a poco. Me tengo mucha fe. Voy día a día y quiero estar bien físicamente. El objetivo, en principio, es no lesionarme”, se sinceró, entre risas, el delantero.

Banfield ya tiene cuatro bajas confirmadas: Julián Carranza (Miami FC, de Estados Unidos), Claudio Villagra (Sport Boys, de Perú), Sergio Vittor (Damac, de Arabia Saudita) y Damonte (retiro).

En tanto, las otras ausencias en el predio de Luis Guillón fueron las del arquero Facundo Cambeses, el defensor Claudio Bravo y el delantero Agustín Urzi, quienes están con el seleccionado argentino Sub-23 que se prepara para el Preolímpico de Colombia.