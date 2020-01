El tiempo pasa y él no aparece. El tenista tandilense Juan Martín Del Potro sigue buscando soluciones para calmar el dolor en su rodilla derecha luego de la fractura de rótula, por lo que no se pone plazos para retornar al circuito profesional ATP.

“Juan Martín del Potro está buscando soluciones por dolores en su rodilla derecha. La prioridad es su salud, por lo cual no estamos actualizando sobre altas o bajas de torneos. Les diremos, como siempre, los próximos pasos. Gracias por sus mensajes y feliz 2020!”, señaló la cuenta “Team Delpo” en la red social Twitter, donde se publica toda la actividad del tandilense.

Del Potro pasó fin de año en su ciudad natal, acompañado de su novia, la modelo y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez, luego de haber estado de vacaciones en Miami, Estados Unidos, donde también trabajó en su recuperación.

Pero evidentemente Del Potro seguirá fuera del circuito de tenis como desde junio cuando sufrió una nueva fractura en la rótula derecha que lo obligó a pasar por el quirófano.

El tandilense, de 31 años, demoró más de la cuenta su recuperación y, pese a que semanas atrás se había anotado en la lista de ingreso del Abierto de Australia con ranking protegido (22°), no sería de la partida.

El actual 122° del escalafón mundial se ausentará por quinta vez en las últimas seis temporadas del primer Grand Slam de la temporada, que jugó por última vez en 2018, cuando llegó a la tercera rueda.

La idea original del equipo de trabajo y el propio Del Potro era volver en los torneos de Viena o Estocolmo, en octubre pasado, y tampoco pudo hacerlo para disputar la exhibición contra Roger Federer en noviembre, en Buenos Aires.

¿Cuál es su horizonte más lógico? El de siempre, el ATP de Delray Beach, uno de los preferidos del tandilense, donde decidió dar sus primeros pasos en varias de las ocasiones que su físico lo había marginado del circuito.

El regreso, entonces, sería el martes 18 de febrero, cuando la organización del ATP estadounidense tiene previsto programar el encuentro de “Delpo” para cerrar la sesión nocturna.

“La vida es como el océano. Las olas intentarán derribarte y empujarte de regreso a donde empezaste, pero una vez que luches contra ellas, todo el océano es tuyo”. Juan Martín del Potro había escrito este mensaje a su cuenta de Instagram el 1° de diciembre de 2019, como si fuera un presagio. Un mes después, su futuro sigue siendo incierto y nadie puede asegurar cuando regresará el tandilense. El tenis argentino, lo extraña.