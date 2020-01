Una crisis y una gran oportunidad

El cambio de gobierno nacional marca un punto de inflexión, porque con setenta años consecutivos de caída del producto y perseverancia de la inflación solo cabía esperar una catástrofe social con el 25% de la población fuera del sistema.

La culpa no es de Mauricio Macri ni de Cristina Fernández, ni del peronismo o el FMI. Es un problema estructural, con un Estado que gasta más de lo que ingresa, que prefiere el asistencialismo a la construcción de infraestructura, que vive buscando culpables y que, finalmente, solo retroalimenta las crisis.

Imágenes del naufragio

Debemos conocer cifras aportadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación durante octubre del año pasado, hay 8.055.300 trabajadores en blanco, de los cuales 6.033.700 son empleados privados; 1.824.300 monotributistas y 397.500 autónomos, estos sostienen una población de 45 millones de personas entre los cuales hay 3.200.000 de empleados públicos, 7.000.000 jubilados y 8.000.000 beneficiarios de planes sociales.

Nos preguntamos cuál será el rumbo que nuestro país debe tomar para que crezca no solo como los países limítrofes sino también como los desarrollados, pensando que si ellos pueden porque no podemos nosotros.

El nuevo gobierno, por ahora, adopta medidas de ajuste que castigan a los jubilados que cobran sobre la mínima, incrementa el sistema tributario hasta niveles insostenibles e impulsa las designaciones en el sector público. Más de lo mismo.

Hoy vuelven a culpar a los "formadores de precios". Nunca nadie se toma el trabajo de analizar por qué los hipermercados de firmas multinacionales no aumentan sus precios en el resto de los países.

La inflación y el déficit son una pesadilla.

Primeros pasos

Son varios los temas propuestos por el Gobierno al Congreso para tratar en las próximas sesiones extraordinarias -esperando que sean aprobadas lo más pronto posible-, entre las iniciativas podemos citar:

*Proyecto de ley para asignar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en el marco de la renegociación o reperfilamiento de la deuda externa.

*Autorizar a los gobernadores para que aumenten los impuestos.

*Institucionalizar el acuerdo de precios y salarios que está negociando.

*Flexibilizar la ley de alquileres en beneficio de los inquilinos{

*Creación de un Consejo Económico y Social

*Modificar las jubilaciones de jueces y diplomáticos.

La deuda

El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento llamado "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera" pide autorización para negociar y reestructurar la deuda que al 31 de diciembre pasado la misma ascendía a US$323.127 millones, pagar comisiones, establecer las aprobaciones y cláusulas que establezcan las prorroga de jurisdicción a favor de tribunales exteriores, entre otras.

Este proyecto reconoce que es "indispensable" una reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera y nacional, para que el país pueda "recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica", con el objeto de coordinar la política monetaria y fiscal.

También el presidente Alberto Fernández incluyó en el temario el Consenso Fiscal 2019 mediante el cual suspende durante todo este año el Consenso Fiscal firmado en 2017 por el expresidente Mauricio Macri y los gobernadores, mediante el cual limitaba la capacidad de cobrar impuestos y fijar alícuotas sobre los impuestos provinciales, entre ellos, actividades económicas, sellos, tributos sobre la nómina salarial (cooperadoras asistenciales) y otros específicos con el objetivo de reactivar la economía

Alquileres

Entre las modificaciones propuestas para ratificar la intervención económica del Gobierno, está el proyecto que modifica la ley de alquileres que fue aprobada con amplio consenso en Diputados durante la gestión de Mauricio Macri.

Este nuevo proyecto propone la intervención en la relación entre inquilinos y propietarios en beneficio de los primeros, habiendo ya marcadas resistencias del sector inmobiliario, que consideró a la iniciativa como una intervención en el sector que retraería la oferta de inmuebles.

Consejo Económico y Social

La creación del Consejo Económico y Social es otra iniciativa que tiene en carpeta el Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias, aunque aún no se conoce el texto de la propuesta, sabemos que el Presidente manifestó que lo concibe como instrumento para institucionalizar los compromisos de los acuerdo de precios y salarios con los sectores productivos que el gobierno está llevando a cabo, considera una herramienta clave para combatir la inflación de acuerdo a la mirada oficialista aunque según opiniones de economistas los efectos pueden resultar limitados.

El diputado José Ignacio de Mendiguren, autor del proyecto, opinó: "La iniciativa debería tener dos etapas para cumplir con su verdadero objetivo. Hoy necesitamos lograr estabilidad macroeconómica y en ese sentido serviría para bajar las expectativas inflacionarias. Sin embargo, el Consejo, en una segunda etapa, debería ser un instrumento para cambiar el modelo estructural, dar pelea por salir de una economía primarizada y lograr el desarrollo del país".

Privilegios

Por las críticas que nuestro presidente recibió de la exclusión de los jueces y diplomáticos de la suspensión de la movilidad generalizada para el resto de los jubilados que dispuso la ley de emergencia, Alberto Fernández incluyo en el temario a tratar el régimen de jubilaciones para estos funcionarios. Ya la Asociación de Magistrados hizo pública su posición negando el carácter privilegiado y remarcando el impacto financiero y las consecuencias judiciales derivadas de su eliminación.

Fernández eludió, sin embargo, considerar otros privilegios, como las jubilaciones de presidentes y funcionarios jerárquicos, o los dispendios del gasto político, la mayoría de ellos disfrazados de designación ficticias (ñoquis) o circulación de dinero en negro.

El desempleo

Si analizamos por qué no se generan más empleos formales por ejemplo, observamos que existen contradicciones por las cláusulas indemnizatorias de la ley de contrato de trabajo y las anexas que penalizan a los empleadores generando trabas a la generación de empleos y de emprendimientos, sabiendo que si no se incentivan no habrá crecimiento.

La verdadera protección del empleo consiste en evitar situaciones insalvables para el empleador. El sistema de doble indemnización nunca funcionó bien en el mediano plazo.

El Banco Mundial en un estudio que realizo durante el 2018 precisó que la situación de Argentina coincide con los países subdesarrollados con estas legislaciones laborales constrictivas, está entre los doscientos países que su economía menos creció durante los últimos 70 años.

El elevado costo del dinero como la gran presión tributaria son temas que deberá considerar el Gobierno para ayudar al crecimiento de nuestra economía.

Como propuesta a considerar en este artículo, para iniciar las acciones del crecimiento y evitar los altísimos costos por indemnización actualmente vigentes, sería interesante instrumentar y adaptar el Estatuto de los Trabajadores de la Industria de la Construcción que si alienta el empleo y funciona exitosamente, en este rubro no se indemnizan los despidos porque rige el denominado fondo de cese laboral que actualmente según cifras del Ministerio de Trabajo de la Nación (2017) trabaja el 7% de los trabajadores registrados.

Este modelo funciona en Brasil, descartando las confrontaciones entre empleado y empleador sabiendo que está disminuyendo el desempleo y creciendo su economía, según CEPAL este país durante el año 2017 recibió inversiones cercanas a los 80.000 mil millones de dólares y en Argentina solamente 4,2 mil millones de dólares, hoy el país vecino cuenta con reservas de 400 mil millones.

Ante esta realidad entendemos que el presidente Alberto Fernández tiene una oportunidad histórica de iniciar en nuestro país una etapa de crecimiento de nuestra economía tomando acciones para incentivar emprendimientos que tanta falta nos hace para lograr el desarrollo tan esperado.