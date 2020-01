Fue una reacción infernal para Salta Basket

Salta Basket logró un triunfazo anoche en el Delmi donde venció por 88 a 77 a Central Argentino de Ceres para quedar escolta de Unión (SF) en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.

Los infernales arrancaron la noche de buena manera con triples de Mateo Bolívar y Cristian Cardo pero de a poco el elenco visitante se recuperó e igualó las acciones en ese primer cuarto, pero en los minutos finales Salta Basket terminó haciendo la diferencia para ganar por 23 a 18.

En el segundo cuarto, Central de Ceres salió a presionar más arriba y logró dar vuelta el marcador por primera vez en el partido gracias a un triple de José Peralta. Esto hizo reaccionar a los salteños pero finalmente los santafesinos se quedaron con ese cuarto por 26 a 17 para pasar al frente en el tablero por cuatro puntos.

En el tercer cuarto, Salta Basket cometió muchos errores ofensivos y defensivos que le terminaron costando gran parte del partido. Central Ceres empezó a despegarse en el tablero ante la falta de reacción de los infernales. Con una diferencia de diez puntos, parecía que Central Argentino de Ceres se encaminaba a una victoria tranquila en el Delmi.

Sin embargo, en el último cuarto Salta Basket fue por la heroica, descontó varios puntos y empató las acciones a falta de cuatro minutos para el cierre. Los últimos minutos fueron intensos, un doble de Matías Bernardini puso arriba a Salta Basket y un triple de Mateo Bolívar encaminó el triunfo infernal que terminó goleando en ese cuarto (32-11) a los santafesino para ganar 88 a 77.

La síntesis:

SALTA B. 88 - C. CERES 77

T. O’Garro 7 - R. Haag 15

S. González 0 - A. Madera 3

F. Bazani 9 - J. Peralta 18

M. Bolívar 16 - T. Rossi 7

C. Cardo 5 - A. Maretto 4

J. Hierrezuelo 2 - J. Gorosito 0

C. Schoppler 9 - L. Faure 9

N. Buchaillot 9 - F. Benítez 8

M. Bernardini 13 - G. González 13

P. Cornejo 0 - J. Karabitian 0

E. Stucky 18 - L. Manasero 0

- D. Milanesio 0

DT: E. Gatti - DT: E. Lancellotti

Parciales: 23-18 (23-18), 17-26 (40-44), 16-22 (56-66), 32-11 (88-77).

Estadio: Delmi

Árbitros: Silvio Guzmán, Ariel Mukdsi y Luis Chacana