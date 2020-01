Lionel Messi cantó 500 con otro récord

Lionel Messi no para de romper récords con la camiseta del Barcelona. Las marcas asombrosas y los números redondos que llegan a las tres cifras en muchas ocasiones ya se convirtieron en un estilo de vida para el mejor futbolista del mundo: marcó un nuevo doblete, de esos que se “aburre” de conquistar con la casaca azul y roja. Y, de yapa, logró otro récord: llegó a su victoria número 500 con la camiseta del Barcelona desde su debut absoluto en el plantel superior de la entidad, frente al Porto, allá por 2003, hasta esta goleada que le permitió al Barça meterse entre los mejores ocho equipos de la Copa del Rey.

El Barcelona, con dos tantos de Messi, goleó ayer al Leganés por 5 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la competencia tradicional de la corona española.

Los franceses Antoine Griezmann (4’ PT) y Clement Lenglet (27’ PT) y el brasileño Arthur (33’ ST) marcaron los goles restantes del Barcelona, mientras que el crack rosarino abultó el score con su doblete a los 14’ y a los 43’ del complemento, para llevar al blaugrana de la mano a los cuartos, en el Camp Nou.

En el Leganés jugó el lateral izquierdo Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata y Boca.

En tanto, el Mirandés, de la Segunda División, sorprendió al Sevilla y lo venció 3 a 1, con dos goles del brasileño Matheus Aias (7’ PT y 30’ PT) y uno de Álvaro Rey (40’ ST). Nolito (45’ ST) descontó para el perdedor. El arquero checo Tomas Vaclik, del Sevilla, le atajó un penal a Álvaro Peña (8’ ST).

En el Sevilla jugó de titular Ever Banega, quien fue reemplazado en el entretiempo por su compatriota Lucas Ocampos, en tanto que Franco Vázquez ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero no entró.

Además del Barcelona y el Mirandés, también están clasificados a los cuartos de final el Villarreal (con Ramiro Funes Mori), el Real Madrid, el Valencia, la Real Sociedad, el Granada y el Atlhetic de Bilbao.

Los cruces de cuartos de final se sortearán hoy, a las 17, hora de nuestro país.