Bikinis "arrugadas", el traje de baño delos 80 que regresó a las playas

Este verano 2020 las bikini triangulito, las de un solo hombro y los bandó son tendencia, y se imponen en las playas argentinas y en Punta del Este. Pero los diseños de trajes de baño al estilo taparrabo son los que más llamaron la atención esta temporada.

“Con una mirada a las bikinis de los 80, pero bien atentas a lo que pasa en el 2020 lanzamos el must have de este verano. Nuestra bikini se destaca por su bombacha less atada a la cintura y totalmente regulable para fruncir. Viene junto a un corpiño triángulo clásico también regulable. Este traje de baño da la opción, a quienes se animen, de usarlo como microbikini”, dijo Sol Manzur de Sunsea bikinis, con quién Rocío Guirao Díaz diseñó una cápsula.

Rocío Guirao Díaz luciendo una bikini arrugada de la colección que ella misma diseñó en color blanco

“La paleta seleccionada por la modelo para su colección incluye negro, blanco y dorado, ya que son colores que usamos junto a ella en toda la cápsula‘, dijo la diseñadora de la marca

Además de Rocío Guirao Díaz, quien lució en su cuenta de Instagram toda la colección de sus bikinis, también se sumó a la tendencia su amiga personal Caro Sicoli, más conocida como Caro Suki en las redes sociales, luciendo un diseño en color negro con corpiño triangulito.

Manzur agregó que el material con el que realizaron estas bikinis es un tricot metal shine. ¿Los modelos más pedidos por las argentinas? Las bikinis en blanco, negro, rosa y con estampado de animal print de leopardo.

Por su parte, en Estados Unidos, quien diseña este tipo de bikinis es Emily Ratajkowski para su marca de swimwear llamada Inamorata. Con diversos diseños con estampados a lunares y lisos, la modelo y actriz estadounidense luce el diseño de taparrabo en las playas del mundo.

Emily Ratajkowski tiene en su colección un diseño de bikini arrugada con tiras en color rojo

Sus diseños se venden en su tienda online y son de corpiño triangulito diminuto con varias tiras para atar en la cintura. Sin embargo, no solo la creadora de la marca es fanática. Este diseño de bikini también lo ha usado la integrante del clan Kardashian-Jenner, Kendall, para lucir su figura y tomar sol en las playas de Europa con amigas