La desafiante respuesta: "Que se dediquen a gobernar"

La exsecretaria de Desarrollo Humano, Elba Rodas, no dudó en salir a responder con todo ímpetu las acusaciones en su contra y aseguró que en su gestión se aplicaron verdaderas políticas de desarrollo social.

A través de varios medios locales no solo desmintió la grave acusación en su contra, sino que les sugirió a los funcionarios de la actual gestión que "se dediquen a gobernar y si no saben que se vayan a su casa en lugar de venir a interpelarme a mí, a amenazar con denuncias y pedidos de informes", expresó.

Rodas habló sobre el traspaso de una gestión a otra y aseguró que "ellos dicen que no saben dar respuestas porque están en transición, pero la transición ya terminó hace dos meses", disparó.

Rodas consideró que "esta gente lo único que busca son excusas; conozco ese área porque me desempeñé por muchos años pero sobre todo porque le puse todas las ganas y mucho esfuerzo y trabajo. Yo no entregaba un paquete de arroz: aplicábamos políticas de contención y desarrollo social y debe ser por eso que no se nos morían los niños", sostuvo con fuerza Rodas y consideró que "en definitiva el vecino, los pueblos originarios saben cómo hemos trabajado. Por eso me molestan esas chicanas porque hay gente que no entiende que la campaña ya se terminó y que hay que ponerse a trabajar, pero en serio", opinó la actual concejal.