Trump amenaza con atacar 52 objetivos iraníes si siguen las represalias contra EEUU

Tras los ataques que se perpetraron este sábado contra blancos de los Estados Unidos en Irak, el presidente estadounidense, Donald Trump, salió a exigirle a Irán que ponga fin al accionar militar porque, amenazó, su país está preparado para bombardear "52 objetivos iraníes".

"Tenemos en la mira 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses que Irán secuestró hace muchos años), algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní. Serán golpes muy rápidos y duros. ¡Estados Unidos no quiere más amenazas!", manifestó, en tono eufórico, el mandatario estadounidense.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!