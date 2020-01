Al menos 60 trabajadores de la municipalidad de Gral. Güemes, cesaron en sus funciones a partir el 1 de enero del 2020, la mayoría de ellos por haberse cumplido la fecha de caducidad de sus contratos los cuales no fueron renovados. De acuerdo a los empleados que se vieron afectados, no hubo una notificación previa, se enteraron cuando fueron a registrar sus ingresos a la jornada laboral el pasado 2 de enero, y el reloj no aceptaba sus huellas digitales. "No pude marcar mi horario de entrada porque el reloj digital que registra las entradas y salidas del personal, no aceptaba mi huella, fui a preguntar a personal y allí me informaron que ya no pertenecía a la planta de trabajadores. No sé cuál fue la razón de mi despido, pero yo tengo más de siete años trabajados, comencé desde muy abajo como planillera, después me contrataron y recién el año pasado pasé a planta. Tengo un hijo con discapacidad y necesito de mi salario para mantenerlo, es lo único que tengo" manifestó una de las afectadas.

Los cesanteados junto con representantes gremiales no pudieron entablar un diálogo con el Ejecutivo, por lo que tomaron la decisión en la jornada de del viernes pasado y comenzaron a manifestarse con un corte sobre calle Rodríguez, que es una arteria adyacente al edificio comunal.

Desde ATE

"Nosotros no queríamos llegar tan pronto a esta situación, pero no logramos que el intendente nos atienda el teléfono para concretar una reunión. Nos sorprendió esta medida de despido porque él mismo durante una asamblea que llevamos a cabo a mediados de diciembre se acercó y les dijo a los empleados que no iba a echar a nadie, pero ahora nos damos con esta situación. Fuimos hasta la oficina de Personal parta pedir un listado de cuantos cesanteados son en total pero no nos dan una información exacta. Aquí habrán unos 40 trabajadores pero seguramente son muchos más. Creo que el resto se irá acercando en la medida que pasen los días. Yo repito que estamos buscando el diálogo pero no desde ahora sino desde el día que asumió como intendente, pero nunca nos atendió. Lamentablemente no tiene diálogo quiero creer que por falta de experiencia; él es muy joven pero debe saber que todos cumplimos roles distintos y debemos respetarlos. Nosotros estamos para defender a nuestros afiliados y deberá sí o sí hablar con nosotros" expresó José Arce, secretario de ATE.

Desde UPCN

Por otro lado, Gerónimo López secretario de UPCN expresó: "Ayer nos enteramos que habían muchos empleados que quedaron sin trabajo y por esa razón estamos aquí protestando. Aquí tenemos empleados de planta permanente, contratados, hijos de jubilados que ingresaron en reemplazo de sus padres, muchos tienen varios años de trabajo, es una situación muy complicada la de estas personas. No sabemos cuántos son en total los afectados, varios no se informaron porque están de licencia o con parte de enfermo. Nosotros vamos a agotar las instancias del diálogo pero nos convocamos en alerta y movilización", anticipó López.

Los motivos para adoptar la medida

Desde el Ejecutivo municipal, Sergio Salvatierra brindó algunos detalles

Sergio Salvatierra

“En primer lugar quiero dejar establecido que no se trata de despidos sino de contratos que cumplieron con su fecha establecida. De acuerdo al presupuesto 2018 y 2019 se establece un total de 574 empleados, sin embargo recibimos el municipio con un número de empleados que supera los 800. Esta sobrepoblación de trabajadores se debe a que la gestión anterior entre agosto y octubre del año pasado incrementó en 120 la cantidad de personal con la intención de lograr una victoria en la campaña electoral. Desde el 11 de noviembre al hasta el 9 de diciembre, aún habiendo perdido las elecciones, hicieron ingresar a otros 120 empleados entre trabajadores en negro planilleros y contratados. Este número de 809 empleados municipales hace inviable al municipio, sería solo trabajar y administrar para pagar los sueldos debido a que el 75 % de los ingresos estarían destinados a ese pago. Hubo contratos que se firmaron solo por un mes de trabajo es decir desde el 9 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Considero que con la única finalidad de obstaculizar mi gestión, generando malestar cuando esos contratos no sean renovados” expresó el mandatario. También dijo que no quiso dejar sin empleo a nadie antes de las Fiestas, por lo que se hizo el esfuerzo de esperar hasta fin de mes afrontando el pago de los salarios. Aclaró que todos los casos se están evaluando individualmente. Una comisión dará un informe el próximo 10.