Murió una yegua que fue sometida a violentos maltratos en barrio Autódromo

Por las heridas sufridas en un claro caso de maltrato animal una yegua murió hoy a pesar de haber recibido todo el tratamiento posible para poder sacarla adelante. El animal, que se encontraba en un pésimo estado, fue rescatado de barrio Autódromo ayer y trasladado a refugio de mascotas donde fue atendida desde un primero momento. Con bajo peso por no recibir alimentación, deshidratada, con unos de sus ojos lastimados, el animal fue rescatado por personal de Prevención y Emergencia.

En diálogo con El Tribuno, Benjamín Ovejero médico veterinario que trabaja en el Refugio de Mascotas, contó que se realizó todo lo posible pero el animal estaba en muy mal estado. “Se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero no pudo resistir estaba muy complicada. Tuvo un parocardiorrespiratorio por fallas multiorgánicas.

Ovejero contó también que fueron varios los veterinarios especializados que la vieron pero lamentablemente no pudo hacer. Remarcó también que se debe realizar una denuncia y avanzar en una investigación para saber quién mantuvo en ese estado al animal.

La yegua tenía unos 8 años y según contaron a El Tribuno lo dejaron atada sin agua ni comida hasta que el animal no resistió más. “Una yegua puede llegar a vivir tranquilamente hasta los 25 años.Siete u ocho años para una yegua es nada. No se por qué esta persona maltrato de esa manera al animal”, finalizó.