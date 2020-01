CES 2020: Sony reveló el logo oficial de la PlayStation 5, pero no la consola

Los rumores volvieron a superar la realidad. Sony no presentó en sociedad la Playstation 5 en la edición 2020 del Consumer Electronics Show (CES), como algunos fans esperaban. El gran evento de la compañía japonesa anticipaba que iba a mostrar el futuro de la marca y novedosos productos de entretenimiento, entre los que no podía faltar su nueva consola. La especulación ya palpitaba la noticia debido a que Microsoft, la competencia directa, ya había mostrado su nueva consola a fines de 2019 durante la última edición de The Game Awards. En cambio, Sony decidió revelar interesantes estadísticas de la Playstation 4 y el logo oficial de su sucesora, la PS5.

Además, también se mostraron características que se habían dado a conocer anteriormente en diferentes entrevistas. Hoy mismo se había filtrado el diseño del nuevo control, que se espera se llame DualShock 5, para continuar con la tradición. También se esperaba el anuncio de la retrocompatibilidad con las anteriores consolas de Sony. En otras palabras, que se puedan jugar juegos de Playstation 1, 2, 3 y 4 en la PS5. Lamentablemente, el evento no reveló ninguna novedad al respecto, pero no se descarta que sea una de las características más destacadas del aparato.

Al igual que hizo Xbox hace algunas semanas, Playstation evitó hablar de precios de venta, al menos por ahora. Se espera que ambas consolas lleguen para fin de 2020, por lo que todavía es muy temprano y ninguna de las dos empresas quiere dar un paso en falso antes de tiempo porque aprendieron de errores pasados. Además, el año recién empezó y todavía quedan enormes eventos de tecnología y gaming donde se pueden dar a conocer muchos más detalles para atraer a nuevos y no tan nuevos fans de a poco.

La Playstation 5 contará con un procesador AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos y una placa gráfica de la familia AMD Navi. La tecnología ray-tracing está presente actualmente en las PC gamer de última generación que cuentan con placas Nvidia serie 20, pero se espera que haga el salto a consolas con 2020.

Básicamente, se trata de un algoritmo gráfico que permite percibir el comportamiento de la luz de una manera lo más real posible, a diferencia de las simulaciones que existen hoy en día. Distintos desarrolladores anticipan que será un antes y un después tanto para estudios que se enfocan en hacer juegos realistas como para aquellos que buscan explotar su lado más artístico con visuales menos convencionales. Actualmente, la tecnología ray-tracing se usa principalmente en la industria del cine, principalmente en películas animadas y cintas con gran cantidad de efectos especiales. Uno de los objetivos del equipo desarrollador es que los usuarios sientan como que están experimentando una superproducción hollywoodense cuando prueben sus últimos títulos.

Otra gran diferencia que se espera tenga la PS5 respecto de su predecesora se verá en los tiempos de carga de los juegos. Para reducir pantallas de espera que pueden llegar a durar medio minuto a menos de un segundo, la nueva plataforma contará con un disco de estado sólido como unidad de almacenamiento principal. Este es otro elemento que ya está presente en las PC gamer de alta gama. Al reemplazar la unidad mecánica de un disco rígido por esta tecnología, se espera que se mejore mucho la experiencia en títulos que requieren mucho espacio de almacenamiento, sin tiempos muertos ni esperas innecesarias.

También se reveló que el procesador cuenta con una unidad de sonido aparte que permite un mejor tratamiento. Por un lado, se dedicará una pieza de hardware exclusivamente a esa función, a diferencia de lo que hacen las actuales consolas. Por el otro, esto permitirá que el procesador central tenga más poder para ocuparse del grueso del trabajo, delegando las funciones relacionadas al audio.