Primera prueba para Central Norte: Deportivo La Merced

Prueba y ritmo azabache. En Central Norte, Ezequiel Medrán le tomará el primer examen amistoso del año a su equipo frente a Deportivo La Merced, al que enfrentará hoy en el estadio Martearena a puertas cerradas, desde las 17.

El cuervo, en el tramo final de su preparación física, busca volver a tomar ritmo de competencia, teniendo en cuenta que la semana próxima (jueves) recibirá a Güemes de Santiago del Estero, en el partido de ida de la Copa Argentina.

El técnico azabache necesita que sus muchachos comiencen a sumar minutos para llegar de la mejor forma posible al duelo con los santiagueños, rival con el que comparte zona en el Federal A.

Ezequiel Medrán pondrá a prueba a su equipo frente a un oponente como La Merced, que cuenta en su plantel con varios ex Central Norte, y se prepara para jugar el Regional Amateur.

Martín Martos, técnico del blanco, cuenta con jugadores de experiencia como Mariano Maino, Matías Ceballos (se sumó esta semana), Mario Campo y Fabio Giménez, entre otros.

Será una muy buena exigencia para que el DT azabache comience a sacar conclusiones y sobre todo seguir detenidamente a los refuerzos que llegaron (Nicolás Ledesma y Mauro Barraza).

El entrenador cuervo trabajó ayer en predio de Los Profesionales con el posible once que pondrá en cancha esta tarde frente al equipo vallisto.

En lo que respecta a evaluaciones o conclusiones, solo los cuerpos técnicos y algunos dirigentes, que seguramente estarán presentes, lo podrán hacer, porque se jugará a puertas cerradas. Esto significa que la prensa en general no podrá presenciar el amistoso.

No es ninguna sorpresa que Medrán decidiera cerrar las puertas, ya que viene trabajando con la misma metodología desde el año pasado.

Claro, esta vez no es por los puntos, se trata de un simple partido amistoso informal, pero aún así está prohibido el ingreso.

La segunda prueba para Central Norte será el sábado en horario matutino, en el estadio Dr. Luis Güemes o el Martearena. Con este último amistoso el cuervo completará su agenda y se meterá de lleno en la preparación para enfrentar a Güemes (SdE).