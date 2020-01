El Gobierno provincial, diputados y empresarios no están de acuerdo con el traslado del día no laborable establecido por la Nación. El Ministerio de Turismo confirmó que se cumplirán dos leyes.

Tras la decisión de Nación de mover el feriado nacional por Güemes dos días antes, lo que generó bastante polémica, desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia informaron ayer que serán dos los feriados: el lunes 15 y el miércoles 17 de junio.

La ley 27.399 permite al Poder Ejecutivo Nacional determinar tres feriados turísticos. Es lo que ocurrió en este caso. El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, adelantó que se cumplirá con las leyes nacional y provincial.

"El Poder Ejecutivo nacional estableció un fin de semana largo con un feriado que no es inamovible, que quedó establecido para el 15 de junio y la ley provincial tiene el feriado el 17 de junio en homenaje al Gral. Martín Miguel de Güemes, por lo cual el Ejecutivo Provincial cumplirá con ambas leyes", señaló Peña.

Y agregó: "Acá se homenajea a Güemes, como siempre, el 17 de junio e invitaremos a los turistas que aprovechen el feriado establecido por Nación del 15 de junio para que se queden a compartir homenajes con los salteños".

El 9 de junio de 2016 se promulgó la ley 27.258 que modificaba un decreto: el 1.584/2010 e incorporaba como feriado nacional y día no laborable en la Nación el 17 de junio de cada año, en conmemoración al paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. Dicho proyecto fue autoría del diputado mandato cumplido Pablo Kosiner.

Al ser consultado por el traslado del feriado para este 2020, Kosiner opinó: "Me parece que lo ideal hubiese sido no cambiarlo. Teniendo en cuenta la envergadura del Gral. Güemes como un héroe nacional, y que la provincia de Salta generó el precedente sobre la situación del feriado teniendolo como provincial durante muchísimo tiempo, lo ideal hubiese sido preservar la fecha, máxime teniendo en cuenta que es un feriado que recién se está consolidando porque es nuevo a nivel nacional".

Añadió: "No obstante la Provincia tiene su ley, la 5.032, que determina que el 17 de junio es un feriado provincial con lo cual para Salta no cambia en absoluto la situación, nada más que se va a tener un feriado nacional el 15 de junio, por ley nacional, trasladado, y un feriado el 17 de junio".

Con relación al proyecto de su autoría, señaló que, en principio, recogió la iniciativa de legisladores nacionales que habían intentado concretar la idea en su momento pero que fundamentalmente lo impulsó "el sentir de la provincia de Salta y del norte argentino de que el Gral. Güemes se ha puesto a la misma altura por su protagonismo histórico que el Gral. Belgrano y el Gral. San Martín. Los tres constituyen un trípode de la independencia latinoamericana. El objetivo fue reparar una deuda histórica que la Argentina tenía con Güemes", expresó.

Diputados

La diputada nacional Virginia Cornejo manifestó: "Nosotros, como salteños, siempre respetamos el 17 de junio. Ha sido inamovible aquí, y ahora que se ha obtenido de alguna manera un reconocimiento nacional vamos a perder esto que es la memoria del General. No estoy de acuerdo".

Adelantó que tiene una iniciativa. "Es para que los feriados de nuestros héroes nacionales sean inamovibles", aseguró.

"Hoy se moviliza la memoria de nuestro héroe de la Patria privilegiando el turismo, cuando en realidad deberíamos tratar los dos temas: tener beneficios para recibir a los visitantes y generar feriados que reactiven la economía a través del turismo que tantos ingresos genera en la Provincia pero a su vez tener presente la memoria de los héroes de la patria que debe ser fomentada en las escuelas hacia los niños y jóvenes. Este tema requiere el trabajo de los legisladores", finalizó.

El diputado Lucas Godoy también informó: "Vamos a presentar un proyecto de declaración para que no se traslade el feriado, para que se declare inamovible, o no se mueva durante este año, teniendo en cuenta sobre todo el reconocimiento a la figura de Güemes, al declararse feriado nacional, y esto que significa no solamente que sea día no laborable, sino además se tengan que realizar actividades áulicas para que los alumnos conozcan y reconozcan básicamente de manera nacional la historia de Güemes. Vamos a pedir el apoyo de los otros diputados para el proyecto".

Añadió que no solamente se debe pensar en Güemes como un héroe, libertador local sino de toda Latinoamérica. "Su rol fue imprescindible en la lucha de la independencia y en este sentido tenemos que pensar a Güemes. No considero que haya que seguir pensando en él solo como un héroe salteño sino un verdadero héroe nacional que siempre miró los intereses de la Patria grande", hizo hincapié.

Turismo

El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Eduardo Kira, opinó: "Güemes es para los salteños el héroe más significativo que existe. Realmente somos chauvinistas en lo que respecta a él, entonces cualquier cosa que podría afectar su recuerdo nos afecta directamente. Esto va más allá de que nosotros estamos vinculados al turismo y que aparentemente podría favorecer un fin de semana puente o largo. Cuando nos referimos a Güemes, para nada pensamos en esto sino en defender la figura de este héroe que nos ha representado tantas veces magníficamente bien en la historia de la República".

Y se pronunció en contra de la modificación de la fecha. "No estamos de acuerdo con este cambio, aunque nos afecte económicamente. Y si ellos declaran el 15 de junio feriado nacional, que se declare un feriado provincial el 17 pero que no nos movamos de lo que significa nuestra tradición, recuerdo y máximo héroe", culminó Kira.