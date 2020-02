Insisten en la necesidad de que haya guardavidas en los espejos de agua

"Es increíble que estemos en 2020 y no haya una ley para que sea obligatorio un guardavidas dentro de un espejo de agua; que haya piletas adonde vas y no haya alguien que te esté cuidando", manifestó Raúl Sánchez Bustamante, presidente de la Asociación Mutual Guardavidas Argentinos Asociados (Amgaa) Salta.

El licenciado en Educación Física y guardavidas profesional insistió en la importancia de que el Senado provincial apruebe el proyecto para que Salta adhiera a la ley nacional 27.155, promulgada el 1 de julio de 2015, que regula el ejercicio profesional de los guardavidas.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 24 de octubre de 2018.

Isabel De Vita, la legisladora que presentó el proyecto, dijo entonces: "En enero de 2017, el Ministerio de Salud de la Nación presentó una serie de estadísticas alarmantes, estableciendo que un chico muere ahogado cada 48 horas en el país. De dichas muertes, el 85 por ciento pudo ser prevenido, por lo que es determinante mejorar las medidas de seguridad en ambientes acuáticos".

Sánchez Bustamante aseguró que esta es una ley que protege la vida: "No entiendo por qué no se le da importancia". Mencionó que son pocas las piletas de acceso público que tienen guardavidas, incluso las de clubes importantes de Salta. "Creen que el profesor de Educación Física que da la clase tiene que ser guardavidas y profesor al mismo tiempo. Lamentablemente hasta que no se muere alguien, no le prestan atención", señaló.

El hombre explicó que el guardavidas es un agente de seguridad y de salud: su rol es proteger y prevenir todo accidente que pueda suceder tanto en los espejos de agua como en sus alrededores. "Hasta que no suceden las muertes, no se toma en consideración la importancia del guardavidas", insistió.

Espacio de formación

Sánchez Bustamante es rector del Centro de Formación Profesional de Guardavidas Amgaa Salta, donde desde hace dos años trabajan en la profesionalización de rescatistas en medios acuáticos.

La escuela de Amgaa depende del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (Sugara). Esta es la única institución que expende las libretas que validan a los guardavidas para trabajar en distintos espacios, como playa, dique, laguna, ríos y piletas.

La escuela, que fue declarada de interés municipal y provincial, funciona desde 2018 y cada año tuvo 45 personas capacitándose para ser guardavidas. La formación profesional implica más de 900 horas cátedra.

En diciembre último, unos 40 alumnos de la escuela viajaron a Santa Teresita, en el partido de la Costa, Buenos Aires, para realizar prácticas profesionales.

Los estudiantes hicieron entre siete y ocho guardias con los guardavidas de allá y participaron en rescates.

Unas 40 personas hicieron prácticas y guardias en el partido de la Costa, Buenos Aires.

Inscripciones abiertas

En marzo comienza un nuevo curso de formación para guardavidas y ya están abiertas las inscripciones, con cupos limitados. La escuela otorga certificado de guardavidas con libreta nacional, habilitante para todo el país y el exterior.

Las clases son en la Sociedad Española (Balcarce 653) y hay prácticas en aguas abiertas: ríos, diques y mar. Los cursos están a cargo de enfermeros, abogados, paramédicos y profesores de Educación Física que también son guardavidas.

Para más información, comunicarse por WhatsApp al 3875212939 y al 3875959243. En Facebook, "Asociación de Guardavidas y Afines Sugara Salta".

"Una forma de vida"

Sánchez Bustamante aseguró que, para ser guardavidas, se necesita vocación de servicio y disposición para la comunidad: "Se entrega la propia vida para salvar a otra persona".

"Un guardavidas es, más que una profesión, una verdadera forma de vida, un voluntariado, una entrega personal, un dar la vida por el otro", dijo el hombre.

Aseguró que es fundamental capacitarse y actualizarse: "Las tecnologías avanzan y a través de ellas tenemos recursos más valiosos o precisos para salvar una vida".

Mujeres guardavidas

Sánchez Bustamante señaló que la mitad de las personas que van a la escuela de guardavidas son de género femenino. "Cada año se suman más mujeres", señaló, aunque advirtió que de los 40 guardavidas que trabajan esta temporada en las piletas municipales, solo siete son mujeres.

Cada año, la Municipalidad hace un concurso con pruebas físicas y teóricas, para tomar a los guardavidas que trabajarán en los balnearios comunales. Este año se presentaron 90 personas, que antes de cada temporada tienen que exponerse a esta reválida para ingresar a los trabajos.

"Las mujeres que participan en las reválidas que nos toman, que son pruebas físicas y teóricas, compiten con los hombres en igualdad de condiciones", mencionó Sánchez Bustamante.

De las 70 personas que trabajan como guardavidas en Salta, calculó que el 20 por ciento son de género femenino y ejercen en natatorios de sindicatos o en piletas privadas.

El hombre estimó que, en lo que va de enero, se hicieron más de 120 rescates en las piletas públicas municipales: Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón. Desde la Municipalidad informaron que no tienen registros de víctimas ni de rescates en los balnearios.

Estadísticas nacionales

Según la Federación Argentina de Salvamento Acuático, en lo que va del año hubo 298 rescates en todo el país. En promedio, hubo tres guardavidas por salvamento.

De acuerdo con este relevamiento, hubo nueve muertes en contextos acuáticos, siete de las cuales fueron en zonas sin guardavidas. Una fue en aguas abiertas y otra, en natatorios.

La mayoría de las personas que recibieron salvamentos son varones (65,4 por ciento) y solo uno de cada 10 es menor de 9 años (8,7 por ciento). La mayoría de las personas rescatadas tiene entre 10 y 19 años de edad (42,6 por ciento).

La mayoría de los salvamentos fueron por la tarde (84,5 por ciento), mientras el resto fue por la mañana.

Se hicieron 11 prácticas de reanimación cardiopulmonar.