Con la última gota: Juventud ganó sufriendo en su debut en el Regional

Recién en tiempo de descuento llegó el tanto por intermedio de Martín Esparza, quien había reemplazado a Leonardo Silveira y Juventud Antoniana, consiguió vencer a Atlético Peñarol por 3 a 2, en el partido que se disputó anoche en el estadio Padre Martearena, en el inicio por la zona 4 de la región norte del torneo Regional Federal Amateur.

Pero cuanto sufrió el equipo antoniano para sumar su primera victoria, ya que no jugó bien. Mostró muchas fisuras en una estructura endeble, porque si bien se puso al frente en el marcador con aquel gol que convirtió Pablo González De Pauli, no pudo encontrar un patrón de juego definido para que no le complicara tanto el desarrollo del juego.

Cuando el equipo que dirige Adrián Cuadrado atacó y encontró los espacios fue interesante el despliegue de sus hombres en la ofensiva, tratando de vulnerar la defensa contraria. Pero bastó que Peñarol comenzara a tomar posesión de la pelota para hacer de las suyas, entonces como Juventud tuvo que retroceder, allí empezaron a complicarse los defensores, aunque su rival no se atrevió a ser más punzante para abrirse paso y llegar con posibilidades de convertir frente al arquero Eduardo Flores. Pero el mismo uno de Juventud fue quien se encargó, en un error garrafal que Gastón Flores con un formidable tiro libre que se coló en lo alto y en el segundo palo convirtiera el transitorio 1 a 1.

Todavía quedaba todo el complemento y partir de ese momento el tramite del partido se puso feo para Juventud, aunque buscó mantener una idea de mantener la pelota en campo contrario, pero no prosperaba con los repetidos avances por derecha.

Entonces, Peñarol se animó hasta de empezar a tocar la pelota, de entregarla seguro al compañero mejor ubicado y un ataque en profundidad Agustín Gallo, dejó desparramado ante el achique de Eduardo Flores y puso el 2 a 1 a favor de su equipo.

Parecía que se venía el mundo encima a los antonianos. Martín Esparza con sus movimientos la cambio la cara al funcionamiento colectivo. En una falta por derecha, la ejecución con pelota parada se le puso a la cabeza de Martín Arce, en el área rival y que sirvió para el empate en 2.

Jugado por jugado y con mucho amor propio, se fue al frente el “Tincho” Esparza con una bonita anotación y cuando la gente comenzaba a mirar la puerta de salida estampo el definitiva 3 a 2 y victoria al fin para el equipo santo.

la síntesis

PEÑAROL 2 JUVENTUD 3

D. Flores (5) E. Flores (4)

C. Garnica (5) N. Pérez (5)

P. Datilo (6) M. Arce (6)

J. Guantay (5) G. Nazario (4)

A. Gordillo (5) J. Velazco (4)

D. Galván (5) M. Cachi (6)

M. Mogro (6) C. Churquina (6)

G. Flores (6) C. Chavarría (5)

L. Cruz (5) L. Silveira (4)

E. Correa (4) M. Vicedo (5)

A. Gallo (6) P. González (5)



DT: C. Fretes DT: A. Cuadrado

Goles: PT: 8’ P. González (JA), 40’ G. Flores (P). ST: 9’ A. Gallo (P), 22’ M. Arce (JA), 48’ M. Esparza (JA).

Cambios: PT: 36’ S. Mogro (6) por E. Correa (P). ST: 15’ M. Hoyos (5) por P. González (JA), 23’ M. Esparza por L. Silveira (JA), 35’ F. Girón por G. Nazario (JA) y M. Mogni por A. Gallo (P), 42’ A. Paz por C. Garnica (P).

Jornada: 1ª fecha - Zona 4

Árbitro: Gustavo Benítes (6)

Estadio: Padre Martearena