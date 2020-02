Issa: "Pedimos que no se cobren el agua a la gente por 90 días"

Mientras camiones cisterna continuaban repartiendo agua en los barrios y comenzó a salir el líquido elemental en algunos sectores (aunque con turbiedad), el intendente José María Issa exigió que no se le cobre, por 90 días, el servicio a los casi 10.000 clientes que tiene Aguas del Norte en esta ciudad del sur provincial.

El jefe comunal lo manifestó en una reunión que se realizó en la mañana de ayer en la Municipalidad de Metán, de la que participaron el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Humberto Saravia, vecinos de distintos barrios, los autoconvocados que vienen desarrollando protestas, concejales y legisladores del departamento.

Mientras se desarrollaba el encuentro, un grupo de manifestantes cortó el tránsito, frente a la céntrica oficina de Aguas del Norte, cuando llovía con intensidad, para expresar sus quejas por los cortes de agua que se vienen produciendo desde el jueves pasado y que se generalizaron el domingo con una interrupción del servicio en toda la localidad.

"Fue una reunión muy positiva entre vecinos, autoridades y el Ente Regulador. Lo que hemos planteado es que no se cobre, por 90 días, el agua a todos los vecinos de la ciudad o hasta tanto Aguas del Norte invierta en la optimización de la planta potabilizadora. Se trata de una obra de alrededor de $50 millones, que había sido incluida en el presupuesto 2019 y fue prorrogada", dijo el intendente Issa a El Tribuno.

Por momentos la reunión se tornó desordenada porque los vecinos estaban muy molestos por el prolongado corte de agua, que ayer cumplió el quinto día, en algunos barrios de la ciudad. Los presentes comenzaron a esgrimir sus quejas en voz alta, por lo que varias veces las autoridades pidieron tranquilidad para poder avanzar en la búsqueda de soluciones definitivas.

Un recurso de amparo

"Esto es un planteo mancomunado porque al problema lo sufrimos todos los metanenses. Quiero agradecer la predisposición de Saravia para avanzar en las gestiones para que esto sea solucionado. Por un lado, hemos expuesto que no se cobre y ante una negativa, existe la posibilidad de la presentación de un recurso de amparo, en el que están trabajando nuestros abogados", dijo el jefe comunal.

Issa destacó que además hay proyectos y gestiones a nivel nacional para avanzar en la construcción de dos plantas potabilizadoras nuevas en los ríos Metán y Conchas. "Pero, mientras tanto, necesitamos la optimización para mejorar el servicio y tratar de evitar la turbiedad. Es una inversión que no se hace desde hace mucho tiempo y que reclaman los metanenses desde hace décadas", indicó.

Servicio no prestado, es no pagado

"En primer lugar el Ente Regulador ha recibido los reclamos y los pedidos para que no se pague el servicio los días que no se ha prestado o se ha brindado en condiciones deficientes. Esto tiene un trámite y mañana (por hoy) Aguas del Norte va a tener un traslado, para que en el plazo de cinco días presente un descargo y el viernes, de la semana que viene, tendremos una decisión. Pero el criterio genérico es que el servicio no prestado, es servicio no pagado", dijo Saravia a El Tribuno.

Por otra parte adelantó que "vamos a intimar a Aguas del Norte para que incorpore dentro del plan de inversiones las obras necesarias, porque actualmente la planta potabilizadora no logra filtrar y procesar la turbiedad que trae el agua del río Conchas en época estival y este es un problema recurrente en Metán".

El presidente del Ente Regulador agregó que "en lo inmediato se está intimando a la empresa para que se garantice la provisión de agua potable a todos los vecinos, por eso se están utilizando camiones cisterna, incluso que han llegado desde otros municipios que están colaborando".