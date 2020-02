Músico salteño evitó un asalto y fue asesinado delante de su familia

Su esposa señaló que no dudó en intervenir; el disparo ingresó y salió por el corazón.Fabián Oromé, de 31 años, fue ultimado en el barrio Estación Flores de Córdoba.

El dolor y la profunda tristeza se mezclaron el domingo por la noche con la indignación y conmoción en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba. El músico salteño de 31 años, Fabián Oromé, intervino en un asalto y recibió un fatal disparo en el corazón que le quitó la vida. Su entorno familia, amigos y colegas del ambiente musical, en especial del folclore, se manifestaron a través de las redes sociales expresando las condolencias por el fallecimiento del músico salteño.

Tras salir en defensa de un vecino Oromé recibió un disparo de arma de fuego, el trágico hecho ocurrió cerca de las 21.30 en el barrio mencionado en la intersección de las calles Tirana y Berlín. Por el caso hay dos sospechosos detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía y el Juzgado interviniente.

El músico observó cómo dos delincuentes se aprestaban a asaltar a un motociclista y decidió intervenir. Oromé logró evitar el asalto, pero los delincuentes le efectuaron un disparo en el pecho afectando su zona cardíaca, por lo que perdió la vida poco después.

"Por lo que tenemos en la investigación es que la víctima habría salido en defensa de una persona a la que le querían robar", indicó a Cadena 3 el fiscal Pedro Caballero, que intervino en el caso.

El instructor señaló que "Oromé habría evitado el robo, razón por la cual en virtud de la frustración para conseguir impunidad le efectuaron disparos".

Cuando uno de los delincuentes abrió fuego, el folclorista salteño no pudo hacer nada, el disparo impacto directamente en su corazón. A pesar de los esfuerzos de los vecinos, quienes lo trasladaron de urgencia al Policlínico Policial del barrio San Rafael, Fabián Oromé perdió la vida minutos después.

Fuentes policiales cordobesas indicaron que tras el lamentable episodio de inseguridad hay dos detenidos de 33 y 23 años, uno de los cuales tiene antecedentes penales. El más joven fue interceptado por los efectivos en la calle Aviador Mira y el otro sobre la calle Roque Arias. Fueron identificados por la fuerza como Hugo Pedernera (23) y Saul Rivero (33), este último cumplió una condena por robo en el 2017, estaría sindicado como el sujeto que disparó contra la humanidad de Oromé, fueron imputados por "homicidio criminis causae" que prevé una condena de prisión perpetua.

"No dudó en ir"

La esposa del folclorista salteño, Rocío Bordón, aún conmocionado por lo ocurrido en el barrio Estación Flores, habló con Cadena 3 de Córdoba y contó que a su esposo lo mataron a quemarropa, frente a ella y a sus hijas.

"Estábamos en la vereda, en el auto, yo estaba subiendo a mis dos hijas porque nos íbamos a un festival donde él canta. Fue a cerrar la casa, sintió los gritos de los vecinos y los míos y cuando salió a la calle se los topó", relató la mujer con todo el dolor en su alma. "Él estiró las manos y le tiraron en el pecho", detalló al seguir con su relato.

Tras quebrarse y romper en lágrimas, Rocío Bordón apuntó que los disparos fueron a "quemarropa" y que no alcanzaron a cruzar palabras: "No se dijeron nada, él no los tocó nada".

Una vecina de Fabián Oromé, Olga Salas, precisó a Cadena 3: "Doblaron desde la esquina los tipos de la moto, ahí fue el cruce, algo le habrán dicho y fue cuando estos tipos al pasar le dispararon".

"Fue de una manera vil y espantosa, le dispararon a quemarropa (frente a las hijas). Iban pasando y él salió a decirles algo", agregó.

La mujer manifestó que tras los disparos escuchó niños que gritaban y pensó que habían herido a una criatura pero, según sostuvo, "eran las nenas de él que estaban con él afuera", expresó la vecina en relación al momento en que mataron al músico al frente de toda su familia.

La esposa de Orome asegura que el artista era "excelente persona, hablaba con todo el mundo" y "era querido, solidario y por eso pasó lo que pasó". "Salió a defender al vecino al que lo estaban asaltando y murió ayudando cómo era él", dijo consternada y agregó que "nunca dudó en ir". Por el episodio hay dos detenidos, uno con frondosos antecedentes policiales.

