Issa será la baja en Central Norte

Ezequiel Medrán cambia en Central Norte. La inesperada baja de Nicolás Issa, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla en la goleada frente a San Martín (F) por 4 a 0, obligará al técnico cuervo a retocar el mediocampo para visitar a Sp. Las Parejas, el sábado a las 19, en Santa Fe.

La ausencia de Issa en el circulo central azabache le podría significar una baja sensible al equipo de Medrán, ya que el volante viene en un gran nivel, sobre todo en el domingo pasado donde marcó uno de los goles en el triunfo ante los formoseños.

El principal candidato en ocupar la bacante en el mediocampo es Joaquín Iturrieta, quien tendría la posibilidad por primera vez en el año de estar desde el arranque frente a Las Parejas.

La última vez que Iturrieta integró un once titular fue en la novena fecha, de visitante, ante Chaco For Ever (1 a 1).

Una lesión (fascitis plantar) lo tuvo a maltraer al volante central, quien finalmente logró superar la dolencia y espera su oportunidad para luchar por la titularidad.

Otro sector que retocará el DT de Central Norte es la defensa, Federico Rodríguez, tras cumplir una fecha de sanción, volverá a la zaga central.

El Bocha, ausente en el partido pasada por acumulación de amarillas, volverá a la última línea y suplirá a Leandro Beterette, el hombre encargado de suplir su ausencia frente a San Martín.

Rodríguez, uno de los estandartes en la defensa cuerva, es titular indiscutido para el entrenador de Central.

Otra variante que podría implementar Ezequiel Medrán en la zona defensiva es el regreso de Matías Camisay. El marcado de punta superó un esguince de tobillo y ocuparía el lugar de Fausto Apaza.

El técnico cuervo comenzará a plasmar su idea del once titular que pondrá en cancha en Santa Fe, en la primera práctica de fútbol formal dispuesta para hoy en horario matutino.