Corre peligro la disputa del Regional del NOA 2020

Las uniones de rugby del NOA quedaron el alerta tras la decisión que tomó la Unión Argentina de Rugby el sábado pasado de “suspender todo tipo de asignación económica” como consecuencia “de la falta de conformación del Comité Regional del NOA”. Esto afecta directamente los fondos para el desarrollo de las competencias entre las que se encuentra el Regional del NOA.

A raíz de esta situación esta noche se realizará en Tucumán una reunión para definir qué futuro tendrá la mayor competencia del norte argentino y una de las más importantes del país, ya que sin la ayuda que proviene de la UAR no se podrían realizar los traslados de los equipos hacia Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy.

La UAR decidió suspender la ayuda económica para esas uniones por unanimidad de su consejo directivo. Cabe destacar que esa ayuda llegaba a la Unión de Rugby de Tucumán (URT) y desde allí se administraba al resto de las entidades.

“Esta decisión se fundamenta en el prolongado tiempo transcurrido desde que se venciera el plazo razonable para la constitución del Comité Regional del NOA y esto no acaeciera, a pesar del expreso compromiso asumido por las uniones integrantes de esa Región (NOA) con fecha 10 de septiembre de 2019, oportunidad en que solicitaran un tiempo prudencial adicional para la incumplida conformación”, señala parte de comunicado.

El trasfondo de esta decisión casi que excluye a Salta, Jujuy y Santiago del Estero y se centra más en una lucha de poder entre la UAR y la URT. La entidad madre del rugby argentino decidió a través de su área de competencia establecer el Comité Regional del NOA (lo mismo sucede en otras regiones) formado por la uniones antes mencionadas con igual poder de voto. Es decir que a la hora de tomar una decisión valdría lo mismo un voto de Salta que uno de Tucumán.

Esta quita de poder es la punta del ovillo que terminó en la sanción que impone la UAR en su reunión del pasado 8 de febrero. La URT tiene el mayor número de clubes de la región, por ende el mayor número de fichajes y no creen justo que su voto valga lo mismo que el de salteños, jujeños y santiagueños.

Los presidentes de todos los clubes tucumanos que juegan el Regional se reunirán esta noche para definir los pasos a seguir y las opciones son pocas. Una de ellas le daría pie a la URT de concretar un viejo anhelo, pero persistente, de algunos: excluir a las demás uniones del Regional y armar un torneo solo con equipos tucumanos. Esto haría más fuerte la disputa entre la UAR y los tucumanos puesto que la entidad que preside el sanjuanino Marcelo Rodríguez apuesta a la continuidad del Regional del NOA.

Sobre este tema, los dirigentes de la Unión de Rugby de Salta decidieron mantener un silencio prudencial a la espera de nuevas reuniones que podrían extenderse hasta la semana que viene. Habrá que esperar las decisiones que se tomen para comenzar a definir el camino a seguir: la continuidad del Regional del NOA o su desaparición, que daría lugar a que cada Unión arme su competencia.

Por ahora el calendario se mantiene

A pesar de la quita económica que realiza la UAR a las uniones del NOA desde Tucumán aseguraron que el calendario de competencia se mantiene. Como seguirá esta lucha de poder entre la UAR y la URT se comenzará a definir en base a las decisiones que se tomen esta noche en la capital tucumana.

Por ahora el Regional del NOA mantendría su calendario iniciado la competencia en marzo. La primera fecha se disputará el 21 de marzo y el certamen concluirá el 15 de agosto.

Apenas días antes de que se conociera la sanción impuesta por la UAR se dio a conocer el fixture de las dos principales zonas del Regional. Universitario disputará el Súper 10 y Jockey, Tigres, Tiro Federal y Gimnasia estarán en la zona ascenso.

La U salteña debutará frente a Universitario de Tucumán en condición de visitante y en la segunda fecha recibirá a Natación y Gimnasia. En tanto, Jockey Club recibirá a Corsarios de Tucumán, Tiro Federal visitará a Lince, Gimnasia jugará en casa contra Aguará Guazú y Tigres enfrentará a Santiago LT en San Lorenzo.