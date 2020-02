Alberto Fernández descartó la posibilidad de indultar a exfuncionarios detenidos

El Presidente rechazó utilizar esa facultad constitucional en favor de militantes sociales y ex funcionarios peronistas acusados de corrupción pública.

El presidente Alberto Fernández descartó hoy la posibilidad de indultar a dirigentes oficialistas como Milagro Sala, Amado Boudou o Luis D´Elía, que se encuentran detenidos y a los que un sector del Frente de Todos califica como "presos políticos".

"No pienso indultar a nadie. No está en mis planes", sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el planteo que realiza un sector del oficialismo para que los dirigentes encarcelados recuperen su libertad. LE PUEDE INTERESAR "No quisimos matarlo" dijo uno de los rugbiers en la audiencia ante el juez Los ocho rugbiers entraron a la audiencia en medio de insultos y pedidos de justicia En declaraciones al portal Infobae, el jefe de Estado insistió en que están "descartados" los indultos presidenciales para cualquiera de los denominados "presos políticos" por una parte del Frente de Todos. El inciso número 5 del artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Presidente "puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados".

El presidente -desde una mirada jurídica- considera que no es posible indultar con los procesos abiertos, y cuando sucedió -épocas de Carlos Menem con sus indultos-, finalmente fueron anulados por la Corte Suprema con el apoyo político de Néstor Kirchner, que en ese entonces era jefe de Estado.

-¿Pensó en la posibilidad de indultar a los ex funcionarios del kirchnerismo que para ciertos ministros del Gobierno son presos políticos y para usted son objeto de detenciones arbitrarias?-, preguntó Infobae al Presidente.

-No. No pienso indultar a nadie. No está en mis planes-, replicó Alberto Fernández.

-¿Ni siquiera para Milagro Sala?

-Esa es una detención arbitraria. Y lo digo ahora, y lo dije en la campaña electoral, y antes aún...

-¿Habló del tema con el gobernador Gerardo Morales?

-Sí. Y me contestó que la justicia de Jujuy es independiente, que no se puede meter...

-Entonces, ¿no hay indultos?

-No. Descartados.