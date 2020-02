Vecinos cortaron la ruta 9/34 para exigir una nueva potabilizadora

Un grupo de vecinos cortó ayer, en varias oportunidades, la ruta nacional 9/34, en el acceso norte de Metán, para exigir la urgente construcción de una nueva planta potabilizadora, que garantice un buen servicio de agua potable los 365 días del año.

Los autoconvocados y los miembros del Consejo Vecinal, quienes vienen realizando protestas debido a la turbiedad y los cortes, se concentraron junto a residentes de distintos barrios y autoridades, en la intersección de la arteria nacional, con la avenida Libertad.

Allí, unas 50 personas protagonizaron cortes totales con una duración de 15 minutos y liberaban el tránsito por 10 minutos. Así se desarrolló la protesta desde las 10 hasta el mediodía.

El detonante fueron la turbiedad y los cortes en el servicio que sufrieron vecinos de algunos barrios durante cuatro días la semana pasada. Lo que se agravó el domingo, con un corte generalizado que abarcó toda la ciudad.

"Es necesario que se visibilice esta problemática histórica, que Metán vive desde hace 50 años, en los que nunca se hicieron las inversiones necesarias para brindar un buen servicio de agua potable. Actualmente, todos pagamos nuestras facturas a Aguas del Norte y hay un fondo para inversiones incluido en ellas, por lo que es una gran injusticia", dijo Iris López, integrante del Consejo Vecinal de la localidad.

Los manifestantes estuvieron acompañados por concejales y por el senador provincial del departamento, Daniel D"auria, quienes participaron en los cortes de ruta.

"Estamos exigiendo que se destinen los fondos necesarios para solucionar de manera definitiva el problema del agua en Metán. Sabemos que hay un proyecto de optimización de la actual planta potabilizadora, pero eso no es lo que esta ciudad requiere, porque se necesita una nueva, con capacidad para abastecer a los más de 50 barrios que la integran", destacó López.

La miembro del Consejo Vecinal dijo que la localidad cuenta con los recursos naturales que proveen ríos y arroyos durante todo el año. "Lo que exigimos es que se hagan las inversiones necesarias, porque Aguas del Norte es solamente una empresa recaudadora, que no invierte en obras los aportes que hacemos todos los vecinos. Además el Ente Regulador no hizo su trabajo porque no fiscalizó como corresponde, por eso vivimos estas situaciones desde hace años", remarcó.

"Que no paguen el agua"

Por su parte, Carlos Vargas, uno de los referentes de los autoconvocados, instó a los vecinos a no pagar el servicio de agua hasta que se hagan las inversiones necesarias y se preste un servicio como corresponde.

"Estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo. Por eso vamos a seguir exigiendo soluciones a temas como el agua, las carencias que tiene el hospital Del Carmen y que se conserve la traza de la ruta nacional 9/34, entre otros", dijo Vargas.

"Tenemos que estar unidos y no pagar el agua, porque no se nos brinda el servicio como corresponde. Estamos asesorados legalmente, porque muchos tienen miedo a que les restrinjan el servicio si no la abonan, pero no podemos permitir que esta situación continúe", dijo el autoconvocado.

"Están anunciando una obra de optimización, pero es más de lo mismo. Estamos luchando para que se haga una nueva planta potabilizadora y no queremos parches", dijo.