En Los Paraísos piden soluciones urgentes: “Las calles inundadas nos complican la vida”

Los vecinos del loteo Los Paraísos, ubicado en inmediaciones de la ruta provincial 26, de Cerrillos, reclaman por el mal estado de las calles que favorece la acumulación de agua después de cada lluvia.

Contaron que la situación les impide llevar una vida normal, ya que no se puede transitar, el ómnibus no entra y tampoco pueden hacerlo las camionetas que venden gas o repartidores de mercadería. Apuntaron a la falta de nivelación, enripiado y abovedado de calles.

Silvana, una joven del lugar contó: “No es necesario que llueve mucho para que las calles queden tapadas por el agua y no se puede transitar. Queremos tratar el tema con los concejales y la Municipalidad para se acerquen y vean, pero hasta ahora no tuvimos respuestas. No tenemos cloacas tampoco, por lo que a mucha gente se le desmoronó el pozo ciego”.

Romina, en tanto, relató: “La tierra es como arcillosa y no se puede pasar, no se puede caminar porque uno se hunde. Tampoco se puede ingresar con vehículos. La camioneta que reparte el gas se quedó estancada, por lo que se complica todo. Para la parte de abajo se forma un río, no avanza el agua, no desagota. Lo que hizo la intendenta hace un tiempo es un poco de enripiado, pero nada más. Pero no tenemos soluciones, porque no dijeron que no tienen presupuesto”.