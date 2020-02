La tarjeta Alimentar solo cubre 66,7% de la canasta de alimentos

La tarjeta Alimentar, principal herramienta del Gobierno nacional para combatir el hambre en todo el país, no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos. Por el contrario, sumada a la Asignación Universal por Hijo, solo ayuda a comprar el 66,7% de los productos que una familia tipo necesita para no caer en la indigencia.

"Enmarcada en el plan Argentina Contra el Hambre, la tarjeta Alimentar está definida por el Gobierno nacional como un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. No obstante, son tan severos los índices de inflación y, por consiguiente, de pobreza recibidos por el actual Gobierno, que una familia tipo está lejos de cubrir estas necesidades con la sola ayuda de esta herramienta lanzada para garantizar la "soberanía y seguridad alimentaria", según el eslogan oficial.

De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la canasta básica alimentaria en diciembre de 2019 había alcanzado los 15.584,14 pesos. A través de la tarjeta Alimentar, una pareja con dos hijos recibe 6.000 pesos. Además, si tienen este beneficio es porque ya contaban con la Asignación Universal por Hijo, la cual asigna 2.196 pesos por niño cada mes (el 80% del total del beneficio, el 20% restante se liquida acumulado a fin de año cuando el beneficiario demuestra haber cumplido con todos los requisitos).

Estos son valores a diciembre del 2019, última actualización disponible en la página oficial de la Anses. El viernes, el presidente Alberto Fernández anunció un aumento del 13% para los beneficiarios de la AUH y los jubilados de la mínima. El incremento se hará efectivo a partir de marzo.

De esta manera, sumando AUH por dos hijos se obtienen 4.392 pesos, más los 6.000 que se le cargan, la tercera semana de cada mes a la tarjeta Alimentar (por dos hijos, en caso de tener uno solo el monto es de 4.000 pesos) se obtiene un total de 10.392 pesos, o sea 5.192,14 pesos menos que una canasta básica total.

Si a estos datos sumamos que la inflación de los alimentos de enero fue del 4,7%, el Gobierno solo podría estar cubriendo el 62% de la canasta básica de alimentos.

El presidente Fernández señaló al hambre como el principal enemigo a vencer en su gobierno. A fines de diciembre, cuando presentaba este programa de asistencia ante un centenar de actores de distintos sectores de la sociedad afirmó: "Este plan no es el plan del Gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Los dueños del plan somos los argentinos de bien que no queremos que nadie pase hambre".

La inversión inicial para lograr ese objetivo fue de 60.000 millones de pesos.

En la provincia de Salta esa inversión asciende a unos 300 millones de pesos para las 65.748 familias beneficiarias del programa.

Además, el Gobierno nacional había dispuesto enviar 160 mil bolsones alimentarios para distribuir en las zonas adonde no llega la tecnología que permite usar las tarjetas con posnet. Pero, por la emergencia sociosanitaria, se inyectaron 20 mil bolsones más.

Según el Indec, los productos que componen la canasta básica alimentaria son el pan, galletitas de agua y dulces, arroz, harina de trigo y otras (como de maíz), fideos, verduras y frutas, azúcar, dulces (de leche, de batata, mermelada), legumbres secas, carnes (de vaca, pollo y pescado), menudencias y fiambres.

También figuran en la lista huevos, leche, queso (cremoso, cuartirolo, de rallar), yogur, manteca, aceite, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, sal fina, condimentos, vinagre, café y yerba.

Casi 11.000 tarjetas en la primera semana

El operativo en Salta seguirá mañana y se extenderá hasta el viernes 21.

La tarjeta Alimentar alcanza a más de 65 mil salteños.

El Banco Nación entregó 10.820 tarjetas Alimentar durante la primera semana del operativo coordinado por el Gobierno de la Ciudad de Salta, y continuará desde mañana hasta el viernes 21, en el Centro de Convenciones de Limache, de 8 a 15.

Una vez que la Anses notifique al titular, vía telefónica o por mensaje de texto al número registrado en su base de datos, la persona debe concurrir, con DNI actualizado, al Centro de Convenciones de Limache.

Allí, cerca de 150 empleados de la Ciudad y 60 trabajadores de la Provincia y Nación los asesorarán y les entregarán los plásticos del plan Argentina contra el Hambre en Salta.

La tarjeta se entrega por única vez y está destinada a familias y personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo, y a embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo.

Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Y podrá utilizarse en todos los comercios que reciban tarjetas de crédito y débito, pero no permitirá sacar dinero en efectivo.

El beneficio consiste en la carga mensual de 4.000 pesos para las familias que tengan un solo hijo menor de seis años y de 6.000, para aquellas que tienen más de un hijo o hija en la misma franja etaria.

Durante la semana, las Subsecretarias de Defensa del Consumidor y Control Comercial del Gobierno de la Ciudad de Salta inspeccionaron más de 40 comercios salteños y cadenas de supermercados para controlar que reciban la Tarjeta Alimentar.

Labraron infracciones a seis cadenas de supermercados por no cumplir con la reglamentación vigente y a una empresa que se negaba a recibir el plástico del plan Argentina Contra el Hambre.

“Nuestros equipos se encuentran brindando información y escuchando a los ciudadanos en el Centro de Convenciones durante la entrega de la tarjeta y en las oficinas de la Subsecretaría”, señaló la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Emilia Calmejane.

Se recuerda que, para denunciar situaciones similares pueden hacerlo en Subsecretaría de Defensa del Consumidor municipal ubicada en España 709 - 1º piso, o bien comunicarse a los teléfonos, 4373363 4370165, de lunes a viernes, o a través del email defensaconsumidorsalta@hotmail.com.

Sigue el operativo en el norte provincial

En Tartagal se entregarán 4.541 tarjetas entre mañana y pasado.

Esta semana se realizará el operativo de entrega de las tarjetas alimentar en varias localidades del departamento San Martín. A partir de mañana, 4.541 beneficiarios de Tartagal podrán retirar el plástico. La entrega arrancará a las 8 y se extenderá hasta las 15 en el complejo polideportivo municipal de calles Jorge Luis Borges y Los Claves. La entrega continuará y se completará el martes.

El miércoles 19 será el turno de Salvador Mazza, Aguaray, Ballivián y Mosconi. En el primer caso, el operativo se realizará de 8 a 15 en el complejo deportivo de calle España y Almirante Brown para 1.614 beneficiarios.

En el caso de Aguaray, los 917 beneficiarios podrán retirar la tarjeta de 8 a 15 en el complejo municipal ubicado en Güemes y Sarmiento. En Ballivián, en tanto, 211 personas podrán retirar el plástico del albergue municipal que funciona en avenida Samuel Córdoba, en el mismo horario que las otras localidades.

Finalmente, en Mosconi los 1.192 beneficiarios de la Tarjeta Alimentar podrán retirarla del complejo municipal que funciona en avenida Casiano Casas - camino a Vespucio, de 8 a 15.