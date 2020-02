A Juventud Antoniana le adelantaron el día

Qué Juventud Antoniana contra Atlético Peñarol se juega el jueves; que el partido pasó para el domingo. Ayer la Policía dispuso que el partido se juegue el sábado, a las 22, en el estadio Padre Martearena.

De alguna manera la decisión del organismo de seguridad trastocó los planes de la dirigencia antoniana, con argumentos de que en este tiempo de carpas y el carnaval las coberturas con los efectivos no alcanzan para extender los operativos hacia los estadios de fútbol.

La propuesta que le hizo Juventud a Peñarol para jugar el jueves fue rechazada, entonces, decidieron jugar el domingo, pero la Policía sugirió ayer que se lleve a cabo el sábado por la noche.

Ahora al santo no le quedaba otra, ya que el viernes Central Norte se presenta como local, y como compite en el Federal A, que es un torneo superior, tiene prioridad para elegir el día.

Esta nueva presentación de los antonianos, que son líderes con 9 puntos en la zona 4 en el torneo Regional Federal Amateur, se cumplirá como local frente a un adversario que necesita imperiosamente una victoria para mantener las chances clasificatorias y levantar cabeza después de la caída contra Deportivo La Merced.

Específicamente, el enfrentamiento tanto para un equipo como para el otro es trascendente. En el caso de Juventud, si gana podría asegurar la clasificación a la otra fase de la competencia en forma anticipada.

En cuanto al trabajo del plantel que conduce el DT Adrián Cuadrado, dos jugadores presentaron algunas molestias luego del regreso de San Carlos. Se avalúa el estado del arquero Eduardo Flores, con un esguince en el tobillo derecho, y del atacante Ricardo “Momoto” Gómez, afectado por un golpe pero que ayer entrenó en forma normal.

Adrián Cuadrado empezó a tomar recaudos con respecto a algunas variantes que podría introducir para enfrentar a Peñarol. En la práctica probó con el arquero Hugo Acevedo, quien se incorporó al club proveniente de Sacachispas. Y otro jugador que podría volver a ser titular es Gonzalo Nazario, quien quedó al margen del partido frente a Libertad en San Carlos por una lesión. Todavía quedan unos días para definir el equipo, aunque no se producirían muchas modificaciones.